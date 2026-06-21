Selon la presse espagnole, l’Égypte a prouvé lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 face à la Belgique qu’elle était une équipe solide et bien organisée, capable de faire la différence par sa cohésion et son esprit collectif.

Selon le quotidien sportif espagnol AS, les Pharaons disposent d’un atout stratégique : la présence de plusieurs éléments de l’Al-Ahly dans leur effectif.

Elle rappelle que les Pharaons comptent huit éléments issus du club du Caire dans leur effectif, et que le sélectionneur Hossam Hassan, ancien joueur de l’Al-Ahly, connaît parfaitement cette culture de jeu.

Un avantage concurrentiel majeur, car la présence d’un groupe déjà rodé au sein d’un effectif peut s’avérer décisive dans une compétition où foisonnent les talents individuels.

Contre la Belgique, cinq d’entre eux figuraient d’ailleurs dans le onze de départ des Pharaons : Mostafa Shobeir, Mohamed Hani, Yasser Ibrahim, Marwan Attia et Imam Ashour, tandis que Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Hassan « Trezeguet » et Ahmed Mostapha « Zizo » (entré en jeu en seconde période) complétaient le contingent sur le banc.

Pour AS, ce choix illustre la philosophie des Pharaons : briller collectivement en s’appuyant sur un atout rare dans les compétitions internationales.

Ce effectif s’était déjà illustré lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025-2026, disputée fin 2025 et début 2026 : neuf joueurs du club avaient alors participé au stage de préparation au Maroc, contribuant à la quête du titre.

Cette hégémonie des Rouge et Blanc constitue un nouveau succès pour le club, fraîchement rentré de la Coupe du monde des clubs 2025.

Al-Ahly a touché environ 100 000 euros par joueur convoqué durant la phase de groupes, indemnité susceptible d’augmenter en cas de qualification pour les tours à élimination directe.

« AS » ajoute : « Le lien entre le succès de la sélection égyptienne et la contribution du plus grand club du pays n’est pas nouveau, mais cette fois, il faut souligner que les joueurs de l’Al-Ahly forment l’épine dorsale des Pharaons. »

Elle précise que cette colonne vertébrale comprend Shobier dans les cages, Hani et Yasser Ibrahim en défense, ainsi que Marwan Attia et Imam Ashour au milieu de terrain, dans un dispositif qui, malgré le statut de figures de proue de Mohamed Salah et Omar Marmoush, ne repose pas uniquement sur ses deux stars.