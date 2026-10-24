Avant même que la bataille du Clásico ne débute sur la pelouse, le journal catalan « Mundo Deportivo » a ouvert un dossier que José Mourinho ne souhaite peut-être pas rouvrir, en lui rappelant le sort qu'ont connu plusieurs entraîneurs du Real Madrid après une défaite face au Barça, dans un message qui ajoute une pression supplémentaire sur le technicien portugais à l'approche de la confrontation très attendue entre les deux rivaux.

Le journal, proche du Barça, a mis en lumière une série d'exemples où la défaite dans le Clásico s'est transformée en tournant décisif pour l'avenir des entraîneurs de la maison blanche, plaçant Mourinho face à un lourd passif de précédents, à un moment où la rencontre gagne en sensibilité, l'écart entre les deux équipes pouvant se creuser jusqu'à 9 points en cas de victoire du club catalan.

Et même si Mourinho ne risque pas un limogeage immédiat, puisqu'il aborde la rencontre avec le soutien affiché de la direction du Real Madrid, le journal a tout de même indiqué que le nom du Français Didier Deschamps commençait à circuler dans certains milieux comme l'une des options envisageables pour succéder au technicien portugais, si les choses venaient à évoluer de manière négative.

Alonso et Lopetegui : le Clásico, le coup de grâce

« Mundo Deportivo » a évoqué le cas de Xabi Alonso, qui a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça la saison dernière, avant que la direction du Real Madrid ne mette fin à sa mission quelques jours plus tard, devenant ainsi le nom le plus récent associé à un départ consécutif à une chute face au rival catalan.

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Le journal a également rappelé ce qui était arrivé à Julen Lopetegui en 2018, lorsque la lourde défaite sur le score de 5-1 face au Barça s'est inscrite dans une série de résultats négatifs qui ont précipité la fin de son aventure avec le club madrilène.

Lopetegui avait pris en charge le Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane, après la crise de son départ de la sélection espagnole juste avant le début de la Coupe du monde en Russie.

Avec les faux pas de l'équipe face à l'Atlético Madrid, à Alavés et à Levante, la défaite dans le Clásico s'est transformée en un coup supplémentaire porté à sa situation, avant son limogeage au mois d'octobre de la même année.

Benítez en a payé le prix et Schuster est parti avant la confrontation

La liste des exemples ne s'est pas arrêtée là, puisque le journal a également évoqué le cas de Rafa Benítez, sous la direction duquel le Real Madrid a subi une cuisante défaite sur le score de quatre buts à zéro face au Barça au stade Santiago-Bernabéu en 2015.

Benítez n'est pas parti immédiatement après ce match, mais la défaite a accru les pressions qui pesaient sur lui, et avec la poursuite du déclin des résultats, le club l'a limogé en janvier 2016.

Quant à Bernd Schuster, il a quitté son poste avant la confrontation avec le Barça, après avoir déclaré que le Real Madrid ne pourrait pas s'imposer au stade du Camp Nou. Juande Ramos a pris la relève pour lui succéder, mais il a perdu face au Barça, avant de subir une défaite historique sur le score de 6-2 à Madrid.

Mourinho va-t-il ajouter son nom à la liste ?

Le journal a aussi abordé le cas de Carlo Ancelotti, soulignant que la défaite face au Barça en finale de la Coupe du Roi avait été l'un des facteurs qui l'ont poussé à trancher et à accepter d'entraîner la sélection du Brésil.

En rappelant ces noms, « Mundo Deportivo » place Mourinho face à l'autre visage du Clásico : cette rencontre, qui représente une occasion d'arracher un grand résultat, pourrait se transformer, en cas de défaite, en une nouvelle source de pression sur l'entraîneur, surtout si le résultat se répercute sur la course au championnat.

Mais l'histoire ne signifie pas nécessairement une répétition du scénario, tout comme la seule défaite dans le Clásico ne scelle pas l'avenir d'un entraîneur. Le message le plus marquant du rapport du journal catalan reste clair : avant d'affronter le Barça, il ne suffit pas à Mourinho de penser aux trois points, il doit aussi composer avec un héritage de précédents qui ont fait du Clásico un test pour l'avenir de plusieurs entraîneurs du Real Madrid.