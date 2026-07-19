L'équipe de France a clôturé l'ère de son sélectionneur Didier Deschamps par une défaite « humiliante » face à l'Angleterre (6-4), lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, selon le quotidien catalan « Sport », qui qualifie la rencontre de « véritable catastrophe » pour les Bleus. À la mi-temps, les Anglais menaient déjà 4-0, « dans une prestation terne, symbole d’un décalage total avec la compétition et d’un manque d’esprit combatif ».

Selon le quotidien, les Bleus ont connu un véritable effondrement dès l’entame, poussant Deschamps à opérer quatre changements dès la mi-temps. Le sélectionneur a d’ailleurs reconnu qu’il aurait aimé pouvoir procéder à huit remplacements.

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Lejournal « Sport » rapporte que Deschamps a qualifié la rencontre de « catastrophique », refusant de critiquer ses joueurs publiquement et souhaitant même que la petite finale n’existe pas.

Le milieu de terrain Adrien Rabiot a, lui,fustigé les « comportements inacceptables » de certains coéquipiers en première période, précisant que le groupe avait exigé, à la mi-temps, de retrouver sa dignité, ce qui s’est traduit par une réaction d’orgueil après la pause.

Quant au capitaine Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec dix réalisations, il a admis des erreurs tout en rappelant l’humanité des joueurs : « Je peux comprendre ceux qui disent que nous nous sommes moqués du public ou que nous n’avons pas respecté le maillot. Je dis simplement que nous sommes des êtres humains. »

Il a par ailleurs alimenté la polémique en apparaissant souriant aux côtés de l’entraîneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, pendant la mi-temps, alors que la France était menée 4-0, selon le journal catalan.