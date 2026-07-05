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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un journal argentin annonce un « fait surprenant » qui pourrait marquer la rencontre entre l’Égypte et l’Argentine

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
H. Hassan
M. Salah
Argentine
Égypte
É.-U.

Salah va-t-il y arriver ?

Le journal argentin Olé souligne un fait rare qui pourrait se produire mardi, lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre l’Égypte et l’Argentine : une situation « surprenante ».

Dans un long article publié deux jours avant la rencontre, le quotidien argentin affirme que Salah, le capitaine des Pharaons, pourrait ravir le titre de meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne à son propre entraîneur, Hossam Hassan, lors de cette rencontre.

Elle précise : « Salah n’est plus qu’à un but d’égaler le record du meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne, dans une situation exceptionnelle qui pourrait lui permettre de ravir ce titre unique à son entraîneur actuel. »

Selon les statistiques officielles, Salah a inscrit 68 buts sous le maillot des Pharaons, ce qui le place en deuxième position du classement historique des meilleurs buteurs de la sélection, juste derrière Hossam Hassan et ses 69 réalisations. tandis que deux réalisations lui offriraient le record absolu.

Le quotidien argentin commente : « Ce serait très étrange si l’Égyptien livrait un grand match, et nous espérons, en tant qu’Argentins, que cela n’arrivera pas, car il pourrait ravir un record incroyable à son propre entraîneur. »

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À 34 ans, Salah a disputé quatre matchs, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives : 76 minutes lors du nul 1-1 face à la Belgique, 85 minutes lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, où il a inscrit son seul but, 57 minutes lors du match nul 1-1 contre l’Iran, et les 120 minutes complètes contre l’Australie, match que l’Égypte a remporté 4-2 aux tirs au but et au cours duquel il a marqué le troisième but.

Selon Ole, Salah, l’attaquant légendaire de Liverpool, désormais joueur libre après l’expiration de son contrat avec les Reds et auteur de plus de 300 buts en club, défiera l’Argentine dans ce qui pourrait être son dernier Mondial, et ce sera son test le plus rude.

Après l’élimination de l’Australie, le joueur s’est montré prudent à l’idée d’affronter l’Argentine, signe qu’il mesure l’ampleur de l’obstacle qui se dresse face au tenant du titre.

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