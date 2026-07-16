Un journal anglais passe en revue les 31 « coups bas » qui auraient, selon lui, permis à l’Argentine de battre l’Angleterre

La presse britannique a maintenu ses critiques envers l’équipe d’Argentine après la rencontre disputée lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Argentins se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Angleterre 2-1, mercredi dernier, au stade d’Atlanta, en demi-finale.

Après la rencontre, le quotidien britannique The Telegraph a publié un article dénonçant les « coups bas » dont l’Argentine se serait rendue coupable tout au long de la partie.

Selon le quotidien, les joueurs argentins auraient eu recours à 31 « coups bas », allant de tacles virulents en cours de jeu à des agressions loin du ballon, en passant par des altercations verbales et des discussions insistantes avec l’arbitre Ismail Al-Fath afin de l’influencer.

Mais la manœuvre la plus marquante signalée par le journal est survenue après le coup de sifflet final, lorsque les joueurs argentins ont brandi une banderole revendiquant la souveraineté sur les îles Malouines, ravivant ainsi le contentieux avec le Royaume-Uni.

Qualifiée pour sa septième finale, la deuxième d’affilée et la troisième en quatre éditions, l’Albiceleste défiera l’Espagne dimanche au MetLife Stadium du New Jersey.