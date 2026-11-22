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Jose Mourinho a salué l’attitude de Carlos Espi, auteur du but de la victoire, tout en avertissant que le Real Madrid ne pouvait pas continuer à compter sur des remontées tardives après son succès 2-1 contre le Celta Vigo. L’entraîneur portugais a également expliqué pourquoi le profil de ses ailiers actuels l’empêchait d’aligner Espi aux côtés de Kylian Mbappe dans un 4-4-2 classique.

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Mourinho savoure trois « points en or » après une trêve éprouvante

Jose Mourinho a salué trois « points en or » après la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Celta Vigo. Mené dès la sixième minute sur un but de Pablo Duran, le club madrilène a signé un neuvième succès consécutif. Après un penalty manqué par Kylian Mbappe en première période, Jude Bellingham a égalisé à la 66e minute, avant que le remplaçant Carlos Espi n’inscrive le but de la victoire à la 85e.

Mourinho a expliqué que son effectif était physiquement éprouvé : plusieurs joueurs avaient subi des vols de 12 heures et vu leurs habitudes perturbées pendant la trêve internationale. Il a souligné que ses rivaux Arsenal, Manchester City, Chelsea et le Bayern Munich n’avaient pas non plus gagné ce jour-là. « J’ai vu des joueurs en difficulté physiquement, j’en ai vu qui n’étaient pas au sommet de leur forme, puis j’en ai vu d’autres se dépasser et puiser des forces dans le mental, dans le groupe, dans la volonté de gagner », a déclaré Mourinho. « Comme je l’ai dit en plaisantant sur Realmadrid TV, ce n’est pas une boisson isotonique à la mi-temps qui leur donne de l’énergie. C’est le groupe. »

Pourquoi Espi brille en sortie de banc plutôt qu’aux côtés de Mbappe

Mourinho a couvert d’éloges l’instinct d’Espi dans la surface et son humilité. Il a attribué une part de sa progression à son ancien entraîneur portugais à Levante, tout en expliquant pourquoi l’Espagnol est actuellement utilisé comme joker chargé de faire la différence plutôt que d’être associé à Mbappe d’entrée.

« C’est un joueur qui possède de grandes qualités dans la surface, qui est bon dans les airs et qui joue bien dos au but », a déclaré Mourinho. « C’est le genre de joueur qui ne se laisse pas influencer par les discours selon lesquels il devrait jouer davantage ou Kylian devrait être sur le banc pour qu’il puisse jouer. Jouer avec deux purs attaquants implique d’avoir des ailiers qui défendent très bien dans l’axe. Compte tenu du profil de nos ailiers, nous ne sommes pas faits pour jouer dans un 4-4-2 pur. »

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Un pari tactique qui a failli exposer le Real Madrid en fin de match

Après avoir effectué tous ses changements pour aller chercher la victoire, notamment en faisant entrer Marc Cucurella pour qu’il se recentre et couvre Iago Aspas, Mourinho a reconnu que le Real Madrid avait terminé la rencontre avec un dispositif déséquilibré : quatre purs attaquants, avec Bellingham et Arda Guler au milieu de terrain.

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« Un jour, vous ne parviendrez pas à revenir au score. Évidemment, cela m’inquiète », a averti Mourinho. « Après le 2-1, le Celta a évidemment essayé d’égaliser. Nous n’avions plus de changements à faire. Aujourd’hui, j’aurais inventé un sixième changement pour sortir Bellingham ou Guler et faire entrer Tchouameni, mais cette possibilité n’existe pas. Vu la façon dont nous avons terminé le match, si nous avions marqué à 15 minutes de la fin, je ne pense pas que nous aurions gagné. »

La pression du Bernabeu et les plans de mardi en Ligue des champions

Mourinho a également exhorté ses joueurs à accepter les exigences du public du Bernabeu, qu’il considère comme indissociables du port du maillot blanc. Il a aussi adressé un message chaleureux à la famille endeuillée de Jesus de Miguel, présente dans les tribunes.

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À l’approche du match de Ligue des champions de mardi, Mourinho a coupé court au débat sur sa composition d’équipe : « J’ai dit hier que Vini Jr. entrerait en jeu ou serait titulaire. Pour que vous ne me posiez pas la question lundi et pour vous donner moins de matière à discussion ces prochains jours, je vais jouer les méchants et mettre fin au suspense dès maintenant. Il sera titulaire mardi. »