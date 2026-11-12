« Un jour, tout est possible ! » : le lauréat du Ballon d’Or Harry Kane n’exclut pas un retour à Tottenham ou dans un club rival de Premier League après son nouveau contrat avec le Bayern Munich, et vise la Coupe du monde 2030

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Lauréat du Ballon d’Or, Harry Kane n’exclut pas de revenir à Tottenham Hotspur ou de rejoindre un club rival de Premier League, malgré la récente prolongation de son contrat avec le Bayern Munich. Le capitaine de l’Angleterre a également évoqué son avenir dans le football anglais et ambitionne de mener son pays lors de la Coupe du monde 2030.

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Le buteur prolifique veut prolonger sa carrière

Kane a récemment signé une prolongation de contrat qui le lie à l'Allianz Arena jusqu'à l'été 2029, mais l'attaquant estime que ce ne sera pas le dernier contrat de sa carrière. Invité de talkSPORT Drive aux côtés des animateurs Andy Goldstein et Darren Bent, il a souligné qu'il ne souhaitait pas écourter son séjour en Bavière, où sa famille est installée. Il ne sait toutefois pas ce qui l'attend à l'expiration de son contrat.

Le capitaine de l'Angleterre veut disputer des tournois encore longtemps

À l'image des vétérans Lionel Messi, Luka Modric et Cristiano Ronaldo, qui disputeront la Coupe du monde 2026 alors qu'ils auront entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, Kane vise la phase finale de 2030 en Espagne, au Maroc et au Portugal : « J'espère être encore là à ce moment-là. J'aurais 35 ans, presque 36, mais je pense que c'est encore assez jeune, pour être honnête. »

« On voit des joueurs continuer à évoluer au plus haut niveau bien après 30 ans. Tant que je serai performant et que je mériterai ma place dans l'équipe, je serai là. Si je marque 50, 60 ou 70 buts par saison avec mon club, il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas là pour aider la sélection nationale. »

« Mon plus grand rêve est de remporter un grand trophée avec l'Angleterre. J'ai accompli de grandes choses au cours de ma carrière, mais il y en a beaucoup d'autres que je veux encore gagner. Je pense qu'il est tout à fait réaliste que je sois encore là pour la Coupe du monde dans quatre ans, mais, comme nous le savons, il y a l'Euro à domicile, et c'est là-dessus que nous nous concentrons. »

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L'icône bavaroise évoque un retour en Angleterre

Depuis son départ de Tottenham pour 100 millions de livres sterling en 2023, Kane a inscrit plus de 150 buts et remporté deux titres de Bundesliga ainsi que le Ballon d'Or, mais la Ligue des champions lui échappe toujours.

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Interrogé sur un retour en Angleterre, il a répondu : « Pour être honnête, je n'en suis vraiment pas sûr. Quand je pense à un retour, il n'y a pas que le record (celui du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League) : il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies. Mais depuis mon départ, j'ai vraiment pris conscience que le monde est vaste, et je pense que les gens apprécient davantage mon jeu. Il faudrait donc une situation idéale pour que je revienne un jour, et je ne vois pas où je pourrais la trouver. »

Goldstein lui ayant demandé si un retour restait possible, il a répondu : « Un jour, tout est possible. »

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Enfin, interrogé sur la possibilité de rejoindre à nouveau Tottenham ou un autre club de première division, Kane a secoué la tête et ajouté : « Toutes les questions difficiles arrivent à la fin, juste avant que je parte. Qui sait ? Je ne peux pas vous le dire. Le temps nous le dira. »

La priorité va au Championnat d'Europe à domicile

Lié au Bayern jusqu'en 2029, Kane passera les prochaines saisons à tenter de remporter sa première Ligue des champions à Munich tout en étoffant son palmarès national. Sur la scène internationale, le capitaine de l'Angleterre donne la priorité à la conquête d'un trophée lors du Championnat d'Europe 2028 à domicile. S'il maintient son rythme de buts, il mènera ensuite l'Angleterre à la Coupe du monde 2030 avant de décider de son prochain changement de club.