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Les joueurs de Manchester United ont bénéficié jeudi d’une journée de repos prévue à l’avance, après leur humiliante défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions. L’entraîneur Michael Carrick est sous forte pression, tandis que son effectif en difficulté se prépare à se remobiliser avant un match crucial de Premier League.

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Récupération après le match pour un effectif en difficulté

Les joueurs de l’équipe première de Manchester United reprendront l’entraînement vendredi après avoir bénéficié d’un jour de repos prévu jeudi, selon ESPN. Cette pause intervient après une humiliante défaite 4-1 sur le terrain de Côme, club de Serie A, en Ligue des champions.

L’avion ramenant l’équipe d’Italie a atterri à Manchester tôt jeudi matin. La décision d’accorder un jour de repos aux joueurs reposait strictement sur les protocoles de récupération avant leur rencontre du week-end.

Tensions tactiques et humiliation historique

La lourde défaite face à l’équipe de Cesc Fabregas a mis au jour des frustrations grandissantes dans le vestiaire. Le capitaine Bruno Fernandes a ouvertement critiqué la tactique de l’équipe immédiatement après le match. Carrick a rapidement réagi à l’analyse de son capitaine en mettant en cause les « courses » et l’investissement global de ses joueurs.

Il s’agit de la plus lourde défaite de Manchester United en Ligue des champions depuis le revers 4-0 face à Barcelone en novembre 1994. Le club se retrouve à la 20e place du classement de la phase de ligue après avoir perdu deux de ses trois premiers matches européens.

Getty Images

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Pression croissante et crise des blessures

La défaite contre Côme prolonge la mauvaise série du club mancunien. Manchester United n’a remporté aucun de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Durant cette période difficile, le club a subi quatre défaites douloureuses face à Manchester City, Brighton, Atletico Madrid et Côme. Sa situation en championnat est tout aussi préoccupante : il occupe la 13e place de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul match de championnat depuis le début de la saison.

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Pour compliquer encore les choses, Carrick doit gérer une grave crise des blessures. L’entraîneur doit composer avec d’importantes incertitudes concernant l’état physique de plusieurs joueurs clés, dont Luke Shaw, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Ayden Heaven et Benjamin Sesko.

Un duel crucial contre Bournemouth en perspective

Les joueurs se retrouveront au centre d’entraînement vendredi pour entamer une courte préparation. L’effectif doit immédiatement se tourner vers la réception cruciale de Bournemouth, dimanche en Premier League.

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Pendant que Manchester United se reposait jeudi, son prochain adversaire disputait un match européen. Bournemouth s’est déplacé sur le terrain de l’AC Milan en Ligue Europa, ce qui pourrait donner à Manchester United un léger avantage sur le plan physique ce week-end.