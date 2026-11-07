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Pour ses débuts en Ligue des champions, Yanik Spalt a livré une très belle prestation. Le jeune joueur pourrait-il résoudre l’un des grands problèmes du VfB Stuttgart ?

Mardi soir, le VfB Stuttgart a subi face à Galatasaray sa première défaite de la saison en Ligue des champions. Malgré une prestation globalement bonne des Souabes, le tableau d’affichage indiquait 0-2 (0-2) après 90 minutes. Comme souvent cette saison, ils n’ont pas su se récompenser devant le but adverse et ont gâché par négligence d’excellentes occasions, à l’image des deux frappes de Jamie Leweling repoussées par les montants en début de match.

Ce revers à l’extérieur face à des Turcs réalistes n’a toutefois rien d’un drame sportif pour l’équipe de Sebastian Hoeneß. Le VfB a tout de même récolté sept points lors de ses trois rencontres de Ligue des champions jusqu’ici, dont un grâce à sa belle prestation face à l’Atlético de Madrid, favori de ce match. Les Stuttgartois auraient sans aucun doute aimé prendre les trois points contre Gala et faire ainsi un pas de géant vers le tour intermédiaire. Avec dix points et encore quatre matches à disputer, la phase à élimination directe leur aurait été presque assurée. Ils ont laissé passer cette occasion à Istanbul.

Stuttgart a néanmoins pu retenir de nombreux points positifs de son match au Rams Park. Comme lors de sa victoire 4-2 contre le Bayer 04 Leverkusen en Bundesliga le week-end dernier, le VfB a convaincu par son jeu pendant une grande partie de la rencontre. Après des prestations parfois sans inspiration et désordonnées en début de saison, marquées notamment par des défaites contre Hoffenheim, Hambourg et Mönchengladbach, l’équipe semble peu à peu trouver ses automatismes et applique de mieux en mieux les principes tactiques de Hoeneß.

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L’entraîneur de Stuttgart a aussi pu constater qu’il comptait depuis cet été dans ses rangs, en la personne du jeune Yanik Spalt, un talent prometteur. Malgré son âge encore relativement jeune, celui-ci possède déjà les qualités pour remédier à l’un des grands problèmes du VfB.

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Comment se sont déroulés les débuts de Yanik Spalt en Ligue des champions avec le VfB Stuttgart ?

Face à Galatasaray, l’Autrichien de 19 ans est entré en jeu de manière quelque peu inattendue : son entrée n’est devenue nécessaire que lorsque l’ancien capitaine Atakan Karazor a dû quitter prématurément la pelouse à la 17e minute en raison de douleurs à la cuisse. Spalt a ainsi été jeté dans le grand bain, dans le « chaudron » d’Istanbul. Pour sa première apparition dans la reine des compétitions européennes, il a pourtant livré, à la surprise générale, une prestation extrêmement convaincante malgré des conditions difficiles.

Le joueur du VfB ne s’est pas laissé impressionner par l’ambiance assourdissante. Il ne s’est pas caché, s’est engagé dans tous les duels, a demandé le ballon et a régulièrement cherché à aller de l’avant avec audace. « C’était excellent », a salué son coéquipier Deniz Undav, qui, dans le feu de l’action, en a même oublié que ce milieu axial n’était pas un vieux routier comptant des dizaines de matches de Ligue des champions. « J’avais l’impression de voir un joueur expérimenté. Il voulait tous les ballons, allait au duel, cherchait à se retourner. Chapeau. Et en plus, dans ce stade, avec cette ambiance. »

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Les responsables sportifs ont tenu des propos similaires. Alors que l’entraîneur Hoeneß a vu chez son protégé une prestation « exceptionnellement bonne et pleine de sang-froid », le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a déclaré : « Il existe des endroits plus calmes pour faire ses débuts en Ligue des champions. Juste après son entrée, il a disputé un duel, s’y est engagé avec détermination et l’a remporté. Ce sont des moments qu’on repasse dans sa tête la nuit. Être aussi présent dans un match comme celui-là, c’est exceptionnel. C’était un moment très particulier pour lui. »

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Yanik Spalt peut-il résoudre un grand problème du VfB Stuttgart ?

Il était déjà apparu pendant la préparation que Spalt jouerait un rôle plus important cette saison au sein de l’équipe première des Souabes. Il avait accumulé un nombre appréciable de minutes lors des matches amicaux contre la TSG Balingen, les Kickers Offenbach, le FC Fulham et le FC Paris. Sa prestation face aux Français avait particulièrement attiré l’attention. Wohlgemuth avait alors déjà salué la « très, très bonne prestation » du jeune Autrichien. Spalt avait ensuite été définitivement intégré à l’effectif professionnel et a figuré depuis dans le groupe lors de onze des 14 matches officiels de l’équipe première.

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Il a finalement fait ses débuts avec les professionnels lors de la 2e journée de Bundesliga, en entrant en jeu en fin de match à domicile contre le 1. FC Cologne. Une semaine plus tard, il a disputé 55 minutes sur la pelouse de Hoffenheim. Face à Galatasaray, Spalt a joué 72 minutes, soit nettement plus que lors de ses précédentes apparitions sous le maillot du VfB.

Cette tendance ne devrait guère changer dans un avenir proche. Du point de vue du VfB, la montée en puissance de Spalt ressemble presque à une aubaine, tant le milieu axial constitue le talon d’Achille des Souabes cette saison. Après avoir bouclé tôt dans le mercato estival l’arrivée libre de Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), le club semblait avoir terminé son recrutement aux postes situés devant la défense.

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Mais le départ tardif de Chema Andres a soudain placé le VfB face à un manque de joueurs à ces postes. Le club de Premier League Brighton & Hove Albion a versé environ 22 millions d’euros à Stuttgart pour s’attacher les services du jeune Espagnol le dernier jour du mercato. Aux côtés de Stiller, titulaire indiscutable, Hoeneß a d’abord essayé d’aligner Prömel, le joueur qu’il souhaitait recruter. Mais le duo ne fonctionne pas encore comme l’entraîneur l’espérait. Prömel, surtout, reste jusqu’ici bien en deçà des attentes. Karazor, déchu de son brassard de capitaine cet été, a donc entre-temps repris place à côté de Stiller.

La situation s’est même encore quelque peu compliquée. Stiller a dû être remplacé à la mi-temps du match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du SC Paderborn il y a une semaine et demie et sera absent jusqu’à nouvel ordre en raison d’une blessure aux adducteurs. Karazor, lui, a subi une contusion musculaire contre Gala et ne devrait donc selon toute vraisemblance pas pouvoir jouer samedi contre le Werder Brême.

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Spalt a ainsi l’occasion de continuer à marquer des points. Dès mardi soir, Hoeneß a affirmé que l’Autrichien avait « posé sa candidature pour d’autres apparitions ». Il pourrait être titularisé pour la première fois contre Brême.