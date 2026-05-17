Selon l’Algemeen Dagblad, Gonçalo Borges devrait quitter Rotterdam après seulement une saison. Le quotidien néerlandais affirme que le milieu portugais de 25 ans a déjà fait son temps à De Kuip, et que Feyenoord s’apprête à enregistrer une perte financière importante.

Recruté l’été dernier au FC Porto pour environ dix à onze millions d’euros, le milieu de terrain n’a pas convaincu malgré les dix-sept rapports de recrutement favorables.

L’entraîneur Robin van Persie, qui n’a pas encore tranché sur l’avenir de plusieurs joueurs dont celui de Borges, a simplement indiqué : « Nous échangeons toujours avec les joueurs sur leur situation ; je ne décide pas seul. Mais j’ai observé tout le monde à l’œuvre pendant un an, je suis bien placé pour juger. »

L’ailier a disputé dix-huit matchs, principalement en tant que remplaçant, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. Son passage n’a pas laissé de souvenir marquant, hormis peut-être le carton rouge direct reçu contre le PSV début février.

Le futur directeur technique – un poste vraisemblablement destiné à Dévy Rigaux – aura du pain sur la planche, surtout dans le secteur offensif. Anis Hadj Moussa suscite depuis longtemps l’intérêt de clubs étrangers, et, avec un départ éventuel de Borges et de Raheem Sterling, qui n’a pas encore reçu d’offre de contrat, une refonte importante s’annonce.

Selon Mikos Gouka de l’Algemeen Dagblad, tout départ de Borges entraînerait une perte financière considérable pour le club, tandis que Transfermarkt évalue actuellement sa valeur marchande à environ quatre millions d’euros.