Ce qui devait être une fête s’est transformé en drame pour Cristiano Ronaldo. Lundi soir, la star portugaise de 41 ans a été éliminée avec sa sélection par l’Espagne en Coupe du monde, mettant ainsi fin à son rêve de titre suprême.

Touchée par cette issue, la star est restée sur la pelouse, en larmes, après le coup de sifflet final. Dans quatre ans, lors du Mondial coorganisé par le Portugal, l’Espagne et le Maroc, il aura 45 ans et ne sera plus de la partie.

Du côté espagnol, la qualification pour les quarts de finale a déclenché la fête, mais un joueur a immédiatement repéré Ronaldo : Lamine Yamal. Le jeune prodige de 18 ans s’est approché de la star portugaise et lui a offert une étreinte réconfortante.

Ce geste, capté par les caméras, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, où l’attitude de Yamal est saluée comme un exemple de « grande classe ».

Longtemps, la rencontre entre le Portugal et l’Espagne a semblé se diriger vers les prolongations, mais dans le temps additionnel de la seconde période, les Espagnols ont soudainement élevé leur niveau de jeu. Ferran Torres a lancé Mikel Merino seul face au gardien : 0-1. Fin du rêve mondial pour Ronaldo.

« Il n’a pas dit qu’il ne participerait plus à l’Euro », a déclaré Wim Kieft dans le studio de la NOS. « C’est donc encore possible. Il aura alors 43 ans, ce n’est tout de même pas… Il est têtu. Mais non, ce n’est vraiment plus possible à ce niveau. »