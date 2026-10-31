Gastón Ávila a de nouveau été décisif samedi pour Rosario Central. Le défenseur prêté par l’Ajax a inscrit un doublé face à Sarmiento (1-2), dont le but de la victoire à la 95e minute. L’Argentin compte désormais sept buts en 27 matches.

Sarmiento a ouvert le score dès la cinquième minute par Manuel García. Ávila a égalisé pour Rosario Central à la 29e minute, sur une passe d’Enzo Copetti. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1.

Après la pause, Ángel Di María a dû quitter le terrain sur blessure à la 59e minute. Huit minutes plus tard, Renzo Orihuela a été expulsé pour une faute sur Copetti, laissant Sarmiento à dix.

En fin de match, Santiago Salle a lui aussi été expulsé après une faute appuyée sur Ávila. L’arbitre lui a d’abord adressé un carton jaune, avant de transformer sa sanction en carton rouge après l’intervention de la VAR. Rosario Central s’est alors lancé à la recherche de la victoire face à neuf adversaires.

Elle est venue grâce à Ávila, qui a frappé à la cinquième minute du temps additionnel. Sur une passe d’Ignacio Ovando, le gaucher a réalisé un joli contrôle avant d’inscrire le but décisif du 1-2.

À l’été 2023, l’Ajax avait déboursé pas moins de 12,5 millions d’euros pour recruter Ávila auprès du Royal Antwerp, une somme qui pouvait atteindre 14,5 millions d’euros avec les bonus. Le défenseur n’a toutefois jamais réussi à convaincre à Amsterdam et n’a disputé que huit matches officiels.

En Argentine, le défenseur de 25 ans a pleinement retrouvé sa forme. Il a marqué sept fois en 27 rencontres et s’est imposé comme un titulaire régulier ces derniers temps. Rosario Central dispose d’une option d’achat, tandis que son contrat avec l’Ajax court jusqu’à la mi-2028.

Rosario Central traverse également une excellente période sous la direction de l’entraîneur Jorge Almirón. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un nul. Avec 31 points, Rosario Central occupe provisoirement la tête du groupe B du Torneo Clausura et se rapproche de plus en plus d’une qualification pour la phase à élimination directe.