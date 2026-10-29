Paul Reverson s’est blessé au genou mercredi soir. Le gardien, prêté par l’Ajax à De Graafschap, ne jouera pas pour le moment, selon De Gelderlander.

Reverson a été titularisé pour la première fois dans les buts de De Graafschap mercredi soir, lors du match de Coupe des Pays-Bas Eurojackpot contre Roda JC (défaite 1-0). En championnat, Ties Wieggers lui est généralement préféré.

Reverson a fait très bonne impression à Kerkrade. Le gardien a réalisé deux beaux arrêts et s’est surtout montré à l’aise balle au pied.

Il a disputé la rencontre jusqu’au bout, mais l’a donc fait avec une blessure au genou. On ne sait pas encore exactement de quoi il souffre. Il ne jouera pas pour le moment.

Le gardien de 21 ans, d’origine ghanéenne, est prêté jusqu’à la fin de la saison au club de Doetinchem. Il n’a pas encore joué en Keuken Kampioen Divisie.

Il a en revanche déjà gardé les buts de Jong Ajax à 32 reprises en deuxième division. Il n’a pas encore fait ses débuts en équipe première.