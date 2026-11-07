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Don-Angelo KonaduImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Un joueur prêté par l’Ajax fait preuve d’une grande force de caractère en inscrivant deux buts après avoir manqué un penalty

Royal Antwerp vs Lommel
Royal Antwerp
Lommel
First Division A

Don-Angelo Konadu s’est une nouvelle fois illustré avec le Lommel SK. Le joueur prêté par l’Ajax a mal commencé le déplacement sur le terrain du Royal Antwerp en manquant un penalty, mais il s’est parfaitement repris. Auteur de deux buts, il a permis à son équipe d’arracher un point au stade De Bosuil : 2-2.

Konadu a été recruté l’été dernier par Jeffrey van As, directeur technique de Lommel. Le club belge a également obtenu une option d’achat dans le cadre du prêt de l’Amstellodamois de 20 ans, sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2028.

Konadu a réussi ses débuts en Jupiler Pro League en marquant d’entrée contre Westerlo. L’attaquant avait inscrit deux buts face au SK Beveren en octobre et en a donc ajouté deux autres samedi.

Konadu aurait pu, et même dû, ouvrir le score sur penalty, mais le gardien Taishi Brandon Nozawa a brillamment dévié le ballon sur le poteau. Ce raté a coûté cher à Lommel : Snayder Porozo a permis à l’Antwerp de rentrer aux vestiaires avec une courte avance.

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En seconde période, la réussite a davantage souri à Lommel. Quelques minutes seulement après la reprise, Konadu a égalisé à 1-1 d’une tête qui a rebondi sur le sol avant de finir au fond. Les sourires des visiteurs se sont vite effacés lorsque Modibo Fofana a inscrit, peu après, son deuxième but sous les couleurs de l’Antwerp.

Une perte de balle évitable des locaux a ensuite amené l’égalisation de Lommel. Konadu a marqué après que la défense de l’Antwerp n’a pas réussi à dégager suffisamment loin. En fin de match, Konadu est même passé tout près du triplé, mais il a trouvé la barre transversale.

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