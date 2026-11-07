Un joueur prêté par l’Ajax fait preuve d’une grande force de caractère en inscrivant deux buts après avoir manqué un penalty

Don-Angelo Konadu s’est une nouvelle fois illustré avec le Lommel SK. Le joueur prêté par l’Ajax a mal commencé le déplacement sur le terrain du Royal Antwerp en manquant un penalty, mais il s’est parfaitement repris. Auteur de deux buts, il a permis à son équipe d’arracher un point au stade De Bosuil : 2-2.

Konadu a été recruté l’été dernier par Jeffrey van As, directeur technique de Lommel. Le club belge a également obtenu une option d’achat dans le cadre du prêt de l’Amstellodamois de 20 ans, sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2028.

Konadu a réussi ses débuts en Jupiler Pro League en marquant d’entrée contre Westerlo. L’attaquant avait inscrit deux buts face au SK Beveren en octobre et en a donc ajouté deux autres samedi.

Konadu aurait pu, et même dû, ouvrir le score sur penalty, mais le gardien Taishi Brandon Nozawa a brillamment dévié le ballon sur le poteau. Ce raté a coûté cher à Lommel : Snayder Porozo a permis à l’Antwerp de rentrer aux vestiaires avec une courte avance.

En seconde période, la réussite a davantage souri à Lommel. Quelques minutes seulement après la reprise, Konadu a égalisé à 1-1 d’une tête qui a rebondi sur le sol avant de finir au fond. Les sourires des visiteurs se sont vite effacés lorsque Modibo Fofana a inscrit, peu après, son deuxième but sous les couleurs de l’Antwerp.

Une perte de balle évitable des locaux a ensuite amené l’égalisation de Lommel. Konadu a marqué après que la défense de l’Antwerp n’a pas réussi à dégager suffisamment loin. En fin de match, Konadu est même passé tout près du triplé, mais il a trouvé la barre transversale.