Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un joueur polyvalent : le premier mouvement du Barça pour boucler sa recrue hivernale

FC Barcelone
Estoril
LaLiga
Coupe de la ligue
Espagne
Portugal

18 ans

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Le Barça a entamé ses démarches pour surveiller les jeunes talents sur le marché des transferts. Un représentant du club a ainsi assisté au match entre l'Estoril et Porto, samedi, afin de suivre le jeune défenseur portugais Jordan Arnolin, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, selon le journal portugais « Record ».

L'intérêt du Barça pour le joueur, âgé de 18 ans, s'inscrit dans le cadre de la recherche par la direction sportive de renforts défensifs, notamment avec la possibilité de conclure des transferts durant le mercato hivernal, après que l'entraîneur Hansi Flick n'a pas exclu de recruter de nouveaux joueurs, face au manque dont souffre l'équipe à certains postes défensifs.

Selon le journal, le club catalan suit la progression d'Arnolin depuis sa participation avec la sélection du Portugal des moins de 18 ans, et continue de l'observer avec la sélection des moins de 19 ans, compte tenu de la polyvalence de ses rôles sur le terrain et de sa capacité à évoluer au poste de défenseur central, de latéral et de milieu défensif.

Arnolin a été titulaire pour la première fois en championnat portugais lors de la confrontation entre Porto et l'Estoril le 31 octobre, qui s'est soldée par une victoire des locaux sur le score de quatre buts à zéro.

Prochains matchs
BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

EST

EST

Liga Portugal

08 nov. 2026

MAR

MAR

Le match n'a pas été facile pour le jeune joueur, qui a quitté le terrain à la 62e minute, alors que son équipe était menée de deux buts à zéro.

Durant les minutes qu'il a disputées, Arnolin a touché le ballon à 26 reprises et réussi 13 passes sur 15, en plus de réaliser trois tentatives de récupération et 6 dégagements, après avoir évolué au poste de milieu défensif.

Le joueur, qui mesure 1,83 mètre, est lié à l'Estoril par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029. Il avait déjà disputé 4 autres matches en championnat portugais avant sa première titularisation face à Porto.

Le Barça n'est pas le seul à suivre le jeune talent, puisque « Record » a évoqué l'intérêt de Brighton en Angleterre et de Lille en France pour le joueur, qui appartient à une famille de footballeurs. Il est en effet le fils de l'ancien footballeur Grégory Arnolin, qui a notamment joué pour des clubs portugais, dont le Marítimo et le Gil Vicente.

La démarche du Barça pour surveiller Arnolin intervient après de précédentes tentatives d'attirer de jeunes talents défensifs, parmi lesquels le Néerlandais Rood Niestad, joueur du Twente, l'été dernier, mais son club a refusé d'entamer des négociations concernant son départ, malgré l'intérêt du Barça et de clubs de Premier League anglaise.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google