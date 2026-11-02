Le Barça a entamé ses démarches pour surveiller les jeunes talents sur le marché des transferts. Un représentant du club a ainsi assisté au match entre l'Estoril et Porto, samedi, afin de suivre le jeune défenseur portugais Jordan Arnolin, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, selon le journal portugais « Record ».

L'intérêt du Barça pour le joueur, âgé de 18 ans, s'inscrit dans le cadre de la recherche par la direction sportive de renforts défensifs, notamment avec la possibilité de conclure des transferts durant le mercato hivernal, après que l'entraîneur Hansi Flick n'a pas exclu de recruter de nouveaux joueurs, face au manque dont souffre l'équipe à certains postes défensifs.

Selon le journal, le club catalan suit la progression d'Arnolin depuis sa participation avec la sélection du Portugal des moins de 18 ans, et continue de l'observer avec la sélection des moins de 19 ans, compte tenu de la polyvalence de ses rôles sur le terrain et de sa capacité à évoluer au poste de défenseur central, de latéral et de milieu défensif.

Arnolin a été titulaire pour la première fois en championnat portugais lors de la confrontation entre Porto et l'Estoril le 31 octobre, qui s'est soldée par une victoire des locaux sur le score de quatre buts à zéro.

Le match n'a pas été facile pour le jeune joueur, qui a quitté le terrain à la 62e minute, alors que son équipe était menée de deux buts à zéro.

Durant les minutes qu'il a disputées, Arnolin a touché le ballon à 26 reprises et réussi 13 passes sur 15, en plus de réaliser trois tentatives de récupération et 6 dégagements, après avoir évolué au poste de milieu défensif.

Le joueur, qui mesure 1,83 mètre, est lié à l'Estoril par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029. Il avait déjà disputé 4 autres matches en championnat portugais avant sa première titularisation face à Porto.

Le Barça n'est pas le seul à suivre le jeune talent, puisque « Record » a évoqué l'intérêt de Brighton en Angleterre et de Lille en France pour le joueur, qui appartient à une famille de footballeurs. Il est en effet le fils de l'ancien footballeur Grégory Arnolin, qui a notamment joué pour des clubs portugais, dont le Marítimo et le Gil Vicente.

La démarche du Barça pour surveiller Arnolin intervient après de précédentes tentatives d'attirer de jeunes talents défensifs, parmi lesquels le Néerlandais Rood Niestad, joueur du Twente, l'été dernier, mais son club a refusé d'entamer des négociations concernant son départ, malgré l'intérêt du Barça et de clubs de Premier League anglaise.