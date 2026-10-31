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Philadelphia Eagles v New England PatriotsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un joueur nigérian perd connaissance après un « tacle d'une violence inouïe » et est transporté à l'hôpital

Albacete vs Sabadell
Albacete
Sabadell
LaLiga 2
Espagne

Quelle est l'histoire ?

Le match entre Albacete et Sabadell, comptant pour le championnat d'Espagne de deuxième division, a été interrompu pendant plusieurs minutes avant la fin de la première mi-temps, après que le milieu de terrain nigérian Kuadri Lyamid a été victime d'un violent choc à la tête qui lui a fait perdre connaissance, avant d'être transporté à l'hôpital en ambulance.

L'incident est survenu à la quarantième minute, lorsque Lyamid s'est effondré au sol après avoir reçu un violent coup de pied à la tête de la part de José Corpas, joueur d'Albacete, lors d'un tacle qualifié d'involontaire, mais qui a provoqué la stupéfaction des personnes présentes et poussé l'arbitre à brandir un carton rouge à l'encontre du joueur à l'origine de la blessure.

Le joueur de Sabadell a perdu connaissance sur la pelouse, ce qui a nécessité l'intervention urgente du staff médical pour lui prodiguer les premiers soins, avant qu'il ne reprenne conscience et soit transporté à l'hôpital pour poursuivre les examens médicaux et s'assurer de son état de santé.

Sur le plan sportif, Sabadell était mené deux buts à zéro, avant qu'Iñeko Aguilar ne réduise l'écart à la 81e minute, l'équipe tentant alors d'arracher l'égalisation au cours des dernières minutes, mais le gardien d'Albacete a repoussé ses tentatives et préservé l'avance de son équipe.

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À l'issue de la rencontre, le club de Sabadell a annoncé que Lyamid était placé sous surveillance médicale, précisant que les premiers examens avaient donné des résultats positifs, sans dévoiler davantage de détails sur son état.

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