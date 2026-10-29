Partager Suivez GOAL sur Google

Bryan King, ancien recruteur en chef d’Aston Villa, estime que le meneur de jeu belge Youri Tielemans remet déjà en question son départ de Villa Park cet été, après des débuts difficiles à Manchester United. Le milieu de terrain de 29 ans a quitté les Midlands pour Old Trafford après que Manchester United a activé la clause libératoire de 35 millions de livres sterling prévue dans son contrat.

Publicité

Le milieu belge connaît des débuts difficiles

S’exprimant auprès de Football Insider, King a estimé que l’international belge regrettait probablement d’avoir quitté l’équipe florissante d’Unai Emery pour rejoindre Manchester. Malgré une superbe dernière saison dans les Midlands et une Coupe du monde impressionnante avant son départ, le milieu de terrain a semblé loin du rythme attendu lors de ses 12 apparitions avec son nouveau club. Dernièrement, il a évolué dans un rôle plus offensif à Old Trafford.

Le recrutement estival porte le renouveau dans les Midlands

Arrivé gratuitement à Villa en provenance de Leicester City en 2023, Tielemans a disputé 134 matches en trois saisons et a conclu son passage au club en ouvrant le score contre Freiburg en finale de la Ligue Europa.

Si les supporters espéraient le voir terminer sa carrière à Villa Park, le club a bien réinvesti cet été. Interrogé sur la victoire de samedi contre Manchester City, King a déclaré au média : « Les recrues se sont intégrées et commencent à très bien jouer. Villa ressemble à une bonne équipe.

« Manchester City a aussi eu deux ou trois bonnes occasions, notamment cette autre tête de [Erling] Haaland dégagée sur la ligne. Mais ce jour-là, Villa a clairement semblé être la meilleure équipe des deux.

Publicité Publicité

« Il faut vraiment saluer le recrutement effectué pendant l’été. Le club n’est pas resté les bras croisés. Il est allé dépenser l’argent reçu pour [Morgan] Rogers et les autres joueurs.

Related Topics

« Je parie que des joueurs comme Tielemans commencent à se dire : ‹ Si seulement j’étais resté. › Un joueur ne fait pas une équipe de football. »

Une offre lucrative trop tentante

Même si son départ surprise a d’abord été perçu comme un coup dur, les supporters de Villa en veulent peu au milieu de terrain, puisqu’il n’a pas forcé son transfert et a obtenu un contrat lucratif alors qu’il entrait dans les dernières années de sa carrière.

Publicité

Expliquant en août sa décision de partir pour Old Trafford, Tielemans avait déclaré : « Je suis très reconnaissant envers Aston Villa. Je lui dois énormément. C’est un grand club, nous avons accompli des choses formidables et il m’a permis de retrouver mon meilleur niveau.

« Mais il y a des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie. Arriver ici est une grande réussite pour n’importe quel footballeur. Cela signifie que vous avez bien réussi votre carrière. Mais cela ne s’arrête pas là. Je veux connaître le succès. »

Publicité

L’incertitude autour de l’entraîneur brouille l’avenir de Tielemans à United

La place de Tielemans dans les projets à long terme de United reste incertaine, alors que la pression s’accentue sur le banc d’Old Trafford. Si l’entraîneur Michael Carrick était limogé dans les prochaines semaines, son successeur pourrait complètement changer la façon dont le Belge est utilisé au milieu de terrain. Pendant ce temps, ses anciens coéquipiers de Villa Park chercheront à confirmer leur victoire marquante contre City, alors que leur impressionnante campagne automnale prend de l’ampleur.