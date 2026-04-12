Un joueur marocain confie : « Le départ de Walid Regragui m’a attristé. Voici mon avis sur Xavi. »

Le défenseur marocain Omar El Hilali, élément clé de l’Espanyol, a exprimé sa déception après le départ de l’entraîneur Walid Regragui des Lions de l’Atlas.

Âgé de 22 ans, le défenseur a été écarté de la première liste établie par le sélectionneur Mohamed Wahbi, ce qui le prive pour la troisième fois consécutive de la sélection marocaine, une situation préoccupante à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde.

Dans une interview accordée au journal Sport et relayée par le site Africa Foot, le défenseur a confié : « J’avais une bonne relation avec El-Rakraki, nous étions en contact permanent, et lorsqu’il ne m’a pas convoqué, il m’a expliqué pourquoi. »

« J’ai beaucoup souffert du départ d’El-Rakraki, puis le nouvel entraîneur est arrivé. Il est vrai que je n’étais pas dans la dernière liste, mais le football se joue sur les performances », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité que Xavi prenne les commandes de la sélection après la Coupe du monde, le latéral droit s’est dit enthousiaste, tout en réitérant sa confiance dans le staff actuel.

Concernant la possible arrivée de Xavi après la Coupe du monde, il reconnaît que l’idée séduit : « Tout le monde sait que Xavi est une légende du football. Beaucoup aimeraient le voir à la tête de la sélection marocaine, mais certains préfèrent un entraîneur national ayant un lien fort avec le pays. »

Il conclut : « Le nouveau sélectionneur, Mohamed Wahbi, est également très compétent et je lui souhaite de réussir un excellent parcours au Mondial. »

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