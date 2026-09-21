Un joueur manque d’entrée au premier entraînement de Xavi Hernández avec l’équipe des Pays-Bas

L’équipe des Pays-Bas a bouclé lundi son premier entraînement sous les ordres du nouveau sélectionneur Xavi Hernández. À cette occasion, 1 des 26 joueurs a dû suivre un programme individuel.

Jurriën Timber, tout juste remis d’une blessure persistante à l’aine, n’a pas pris part à la séance collective. Il se trouvait au bord du terrain sur un vélo d’appartement, aux côtés de Ruud van Nistelrooij, rapportent plusieurs médias.

Par ailleurs, les 25 internationaux convoqués étaient bien présents à Zeist. La préparation du premier match de Ligue des nations, contre l’Allemagne jeudi prochain, est donc officiellement lancée.

Timber s’est blessé en mars avec Arsenal, ce qui l’a contraint à manquer la fin de saison. Il est bien entré en jeu lors de la finale de Ligue des champions perdue contre le Paris Saint-Germain, après quoi il a aussi été convoqué pour la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas.

Lorsqu’il a rejoint le groupe, il s’est toutefois avéré qu’il n’était pas encore suffisamment en forme. Ronald Koeman a décidé d’emmener Lutsharel Geertruida comme remplaçant.

Timber a continué à travailler dur tout l’été sur sa rééducation et a depuis fait son retour avec Arsenal. Reste à savoir s’il est déjà suffisamment apte pour être immédiatement utile aux Pays-Bas : les prochains jours le diront.

Pour Ruben van Bommel et Gjivai Zechiël, il s’agissait du tout premier entraînement avec les A des Pays-Bas. Ils affichaient un large sourire sur le terrain. Guus Til et Mexx Meerdink, qui remplaçaient les forfaits de Justin Kluivert et Donyell Malen, étaient eux aussi présents.