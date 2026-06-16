Un joueur iranien exécute un geste fortement controversé et doit immédiatement s’en expliquer

Mohammad Mohebi s’est mis en évidence dans la nuit de lundi à mardi grâce à sa manière de célébrer son but. L’Iranien a égalisé à 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, avant d’effectuer un geste remarqué.

Au cours d’une rencontre très divertissante entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, c’est le pays océanien qui a ouvert le score. Elijah Just a conclu une superbe action collective.

Ramin Rezaeian a rapidement égalisé pour son pays. Peu après, Just s’est à nouveau retrouvé à la conclusion d’une action bien construite et a redonné l’avantage à son équipe.

À la demi-heure de jeu, Moheibi a inscrit le dernier but de la rencontre d’une tête puissante qui a rebondi sur l’intérieur du poteau avant de finir au fond des filets.

S’ensuivit un geste qui fit sensation : le milieu de terrain forma des pistolets avec ses mains, visa les tribunes et fit mine de tirer.

Après la rencontre, il a présenté des excuses publiques. Interrogé sur son geste, il a expliqué qu’il s’agissait « d’un réflexe ». « J’ai agi sans réfléchir », a-t-il ajouté.