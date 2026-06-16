Un joueur iranien dépose une plainte virulente contre l'organisation de la Coupe du monde 2026

Le milieu de terrain iranien Mohammad Mohabi, qui évolue au FC Rostov, a exprimé son vif mécontentement au sujet des conditions logistiques imposées à la sélection iranienne lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le milieu de terrain du FC Rostov a expliqué : « La sélection iranienne doit se rendre aux États-Unis le matin même de la rencontre et repartir aussitôt après la fin du match en raison des restrictions imposées sur sa durée de séjour. Cette situation provoque une fatigue physique et mentale considérable pour le groupe. »

Après le match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, il a insisté : « Nous jouons bien, mais c’est dur. Nous sommes arrivés ce matin, nous repartons tout de suite et nous devons revenir dans deux jours. On nous traite de manière injuste, mais que pouvons-nous faire ? Ce n’est pas bon pour le football. »

Mahbi a d’ailleurs ouvert le score pour la sélection iranienne lors de cette rencontre inaugurale de la phase de groupes.

Les propos du milieu de terrain ont provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, alors que le format tripartite du tournoi génère déjà d’importants défis logistiques pour les délégations.

L’Iran figure parmi les sélections les plus affectées par les contraintes logistiques imposées sur le sol américain, ce qui pousse le staff technique et les joueurs à dénoncer la difficulté de se préparer dans de telles conditions.