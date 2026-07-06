Un joueur iranien confie à Koora : « Nous sommes l'équipe la plus malchanceuse… et nous regrettons d'avoir laissé filer la victoire face à l'Égypte. »

Hadi Habibi Nejad, joueur de l’équipe nationale iranienne, estime que la malchance a frappé son équipe lors de la Coupe du monde 2026, exprimant ses regrets d’avoir laissé filer la victoire face à l’Égypte lors de la troisième journée de la phase de groupes.

L’équipe a quitté la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après avoir terminé troisième du groupe 7 avec 3 points, récoltés lors de trois matchs nuls contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte.

Les Iraniens ont pourtant frôlé la victoire, et donc la qualification, face à l’Égypte : après une seconde période dominée et un but finalement signalé hors-jeu, ils ont dû se contenter d’un match nul 1-1.

Interrogé sur les raisons de cette élimination précoce, alors que l’Iran est resté invaincu en phase de groupes pour la première fois de son histoire, Habibi Najad a déclaré : « Je pense que nous avons livré de très bonnes performances lors de tous les matchs, et que nous n’avons pas été inférieurs à nos adversaires. »

Dans un entretien accordé à Koora et à paraître prochainement, l’international iranien a ajouté : « À mon avis, nous avons beaucoup souffert de ne pas avoir disputé suffisamment de matchs amicaux de préparation avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, ce qui s’est répercuté sur notre jeu pendant le tournoi. »

Interrogé sur les raisons de l’échec face à l’Égypte, il reconnaît : « Je ne sais pas exactement pourquoi, mais nous sommes toujours déçus quand nous repensons à cette rencontre. »

Najad, membre de la délégation iranienne, a ajouté : « À mes yeux, nous avons été l’équipe la plus malchanceuse de la Coupe du monde. »

Interrogé sur le joueur égyptien qui l’a le plus impressionné durant la rencontre, l’Iranien a conclu : « Je pense que tous les joueurs de l’équipe d’Égypte ont livré un bon match, mais si je devais en choisir un seul, je dirais que le gardien de but Mostafa Shobeir était le meilleur d’entre eux. »

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