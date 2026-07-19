Un joueur français s'exprime sans détour : « La petite finale de la Coupe du monde ne devrait pas avoir lieu ! »

La déception est grande du côté de la France, qui, après avoir perdu sa demi-finale, s'est également inclinée lors du match pour la troisième place. Parallèlement, le débat s'intensifie quant à savoir si le match pour la troisième place devrait réellement avoir lieu lors d'une Coupe du monde.

Jules Koundé, qui n’est entré en jeu qu’en fin de match contre l’Angleterre (4-6), estime que cette rencontre n’aurait pas dû exister. « Personnellement, je pense que ce match n’aurait pas dû avoir lieu du tout, car il est extrêmement difficile pour un professionnel de disputer cette rencontre après s’être préparé dans un seul et unique but : la finale », a-t-il déclaré à beINSports.

Il est appuyé par Ibrahima Konaté, lequel espérait lui aussi disputer la finale. Même son de cloche chez Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais : « Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne souhaite disputer le match pour la troisième place », a-t-il constaté après la défaite 1-2 face à l’Argentine.

Titulaire à chaque match du tournoi, Koundé déplore surtout l’issue de la compétition : « Ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir atteint la finale. C’était tout simplement un match très difficile (contre l’Espagne, ndlr) », ajoute-t-il.

Malgré cette décevante quatrième place, il y avait tout de même de quoi se réjouir dans le vestiaire français. Avec ses deux buts, Kylian Mbappé s’est sacré meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde, dépassant ainsi Lionel Messi.

« L’équipe passe avant tout. C’est un moment historique pour Kylian, qui est vraiment un joueur exceptionnel, mais j’ai du mal à me réjouir aujourd’hui car nous avons perdu et nous sommes éliminés après une deuxième défaite d’affilée », commente Koundé à ce sujet.

« Je tiens à remercier Didier Deschamps pour les années que nous avons passées ensemble, ainsi que pour les matchs que nous avons remportés et ceux que nous n’avons pas remportés », conclut Koundé sur une note quelque peu positive. « Cela a été une expérience très positive. »