Héctor Bellerín, joueur du Real Betis, a attribué à certaines décisions arbitrales une part de responsabilité dans le déroulement du match face au Barça, qui s'est conclu par une défaite de son équipe sur le score de 5-2 au stade La Cartuja, en Liga. Il a toutefois insisté dans le même temps sur la nécessité pour les joueurs d'assumer la responsabilité de leurs erreurs, et de ne pas laisser cette expulsion peser sur le parcours de l'équipe cette saison.

Bellerín a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne Movistar LaLiga, que la rencontre avait été très équilibrée durant la première période et au début de la seconde, malgré la difficulté de jouer face à une équipe du calibre du Barça, soulignant que l'adversaire n'était pas parvenu à se créer le nombre d'occasions attendu durant cette phase.

Il a ajouté : « Compte tenu de la difficulté de défendre face à une équipe du calibre du Barça, les occasions ont été plutôt équilibrées. Il y a eu une certaine possession de balle, et une équipe de cette qualité ne créait pas suffisamment d'occasions. Puis sont venues certaines décisions injustes pour les deux équipes, qu'il s'agisse de la main qui est survenue après une poussette ou du jeu dangereux, et les deux joueurs n'ont pas été sanctionnés de la même manière. »

L'expulsion est une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre

Le joueur du Betis s'est attardé sur l'expulsion de Facundo Bernal, estimant que jouer en infériorité numérique face à une équipe dotée de la qualité offensive du Barça a rendu la tâche de son équipe encore plus difficile, tout en affirmant que son coéquipier avait pris conscience de son erreur et s'était excusé auprès du reste des joueurs.

Il a déclaré : « L'expulsion est une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. J'ai parlé avec Facundo, il est conscient de sa responsabilité et il s'est excusé auprès de l'équipe. À partir de ce moment-là, affronter une équipe de cette qualité en infériorité numérique est devenu une tâche difficile, mais nous nous sommes battus avec acharnement jusqu'aux dernières minutes. »

Bellerín a ajouté : « À 11 contre 11, nous avons prouvé notre capacité à rivaliser avec les meilleures équipes, et comme nous le disons toujours, contre tout et contre tous. »

Bellerín réagit à l'annulation du but du Betis

Bellerín a évoqué la décision d'annuler le but de Giovani Lo Celso après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), en raison d'une main en début d'action, estimant que certaines situations arbitrales suscitent le doute.

Il a déclaré : « La tâche de l'arbitre est extrêmement difficile, mais ce sont des images très douteuses, où un joueur est sanctionné et un autre récompensé. Cela dit, je ne veux pas en faire un prétexte. »