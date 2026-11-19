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Naoufal Bannis a impressionné lors des premiers mois de la Keuken Kampioen Divisie. L’attaquant du Vitesse aura le choix entre de nombreux clubs cet hiver, selon Mounir Boualin.

Bannis joue au Vitesse depuis septembre 2025. Il était arrivé libre après la non-prolongation de son contrat au Qatar.

Il s’était déjà montré à la hauteur lors de sa première saison à Arnhem, mais il a véritablement pris son envol cette saison. Né à La Haye, il a inscrit dix buts en quatorze matches.

Ses performances l’ont placé sur les tablettes de « plusieurs clubs d’Eredivisie », rapporte Boualin. Fortuna Sittard est l’un d’eux.

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Bannis s’est également fait remarquer à l’étranger. Selon Boualin, le Hellas Vérone et le VfL Wolfsburg ont notamment manifesté leur intérêt.

Le journaliste spécialisé dans les transferts estime donc qu’un départ cet hiver n’est pas exclu. Le Vitesse doit en effet vendre Bannis s’il veut obtenir quelque chose en contrepartie.

Le contrat de l’attaquant expire mi-2027. Le club d’Arnhem souhaite prolonger l’international marocain chez les jeunes, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

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Formé au Feyenoord, Bannis a également joué aux Pays-Bas pour le FC Dordrecht, le FC Eindhoven et le NAC Breda.