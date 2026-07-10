« Un joueur égoïste qui nuit à Ronaldo »… Fernandès désactive les commentaires après le scandale

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, a dû désactiver les réponses à ses publications sur les réseaux sociaux après avoir subi un déluge d’insultes grossières et de critiques acerbes, consécutif à l’élimination du Portugal de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne en huitièmes de finale.

Le meneur de jeu de 31 ans n’a pas réussi à éviter l’élimination des « Marins » sur le fil, entraînant la démission immédiate de l’entraîneur Roberto Martínez et déclenchant une vague de critiques acerbes à l’encontre des joueurs.

Fernandes a finalement rompu le silence en publiant un communiqué émouvant sur ses comptes officiels : « Je suis triste, déçu et désabusé. Ce groupe de joueurs a dépassé toutes mes attentes, non seulement par leur qualité, mais aussi parce qu’ils formaient cette équipe formidable que nous avons construite au fil des ans. »

Il a ajouté : « Merci à tous les joueurs, au staff technique et à tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés et aidés au quotidien pendant la Coupe du monde. À tous les Portugais, un immense merci pour votre soutien et votre confiance. »

Ce message a toutefois déclenché une nouvelle vague de critiques acerbes, poussant la star d’Old Trafford à désactiver les commentaires de ses publications, une décision qui a à son tour irrité les supporters portugais en colère.

Un supporter a ironisé : « Bruno Fernandes se montre enfin… mais sur Instagram et X. Sur le terrain, il est invisible. Le Portugal est éliminé, et pourtant il continue de désactiver les commentaires. »

Un autre a fustigé : « Il sait que tout le monde sait qu’il est un joueur égoïste qui met des bâtons dans les roues de Ronaldo pour être sous les feux des projecteurs », allusion aux difficultés de communication rapportées entre Fernandes et la star Cristiano Ronaldo durant la compétition estivale.

Un troisième supporter a ajouté : « Le fait qu’il ait désactivé les commentaires confirme tout ce qui a été dit sur lui et sur ses coéquipiers du milieu de terrain pendant la Coupe du monde. »

Fernandes avait également été vivement critiqué par Katia Aveiro, la sœur de Ronaldo, pendant la compétition. Elle avait « aimé » une publication sur Instagram où l’on pouvait lire : « Bruno Fernandes semble être un tout autre joueur lorsqu’il porte le maillot de l’équipe nationale… Alors que le Portugal a plus que jamais besoin d’un leader, il disparaît du terrain et laisse la responsabilité aux autres. »

Le post concluait : « Beaucoup de talent, une grosse couverture médiatique, mais où est la détermination dans les moments décisifs ? Les supporters attendent une star qui brille sous la pression, pas un joueur qui s’efface quand la compétition s’intensifie. »