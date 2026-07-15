Un joueur du Telstar capitalise sur sa participation à la Coupe du monde en s’engageant en Angleterre

Tyrese Noslin quitte Telstar pour s'engager avec Barnsley. Le club de Velsen-Zuid l'a officialisé via ses canaux de communication.

Le défenseur de 23 ans a paraphé un contrat de trois ans avec Barnsley, pensionnaire de troisième division anglaise.

Le latéral amstellodamois rejoint immédiatement le club du South Yorkshire, qui versera environ 300 000 euros à Telstar.

Formé à l’Ajax, il s’est révélé à Almere City avant d’être recruté par Telstar en 2024.

Après 79 matchs officiels, six buts et huit passes décisives, il quitte les « Lions blancs ». C’est également sous les couleurs de Telstar qu’il a fait ses débuts internationaux avec Curaçao.

Au total, il compte huit sélections, dont une en tant que remplaçant lors de la Coupe du monde ; il est entré en jeu treize minutes face à la Côte d’Ivoire.

En League One, il croisera plusieurs Néerlandais : Mikki van Sas (Wycombe Wanderers), Kelle Roos (Notts County), Ilias Bronkhorst (Huddersfield Town), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday) et Ruben Roosken (Oxford United).