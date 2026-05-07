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Sam Vreeswijk

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Un joueur du Real Madrid victime d'une grave blessure : la fin de sa carrière n'est pas exclue

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F. Mendy

Blessure grave pour Ferland Mendy : le défenseur du Real Madrid, âgé de 30 ans, pourrait mettre un terme à sa carrière après avoir ressenti une rupture musculaire à la cuisse. Selon plusieurs sources, dont la radio espagnole COPE, cette récente lésion pourrait ainsi conclure prématurément son parcours professionnel.

Pour Mendy, déjà contrarié par les blessures ces derniers mois, le calvaire a commencé dès le premier quart d’heure de la rencontre face à l’Espanyol (victoire 0-2) le week-end dernier. Alors qu’il contrôlait le ballon, le latéral a soudainement saisie sa cuisse, avant d’être remplacé.

Les examens ont révélé une déchirure tendineuse associée à une fracture.

Il sera opéré lundi prochain et, selon COPE, devrait rester éloigné des terrains pendant au moins un an.

Il y a un an, le joueur avait déjà été opéré au même muscle, mais il n’avait alors manqué que six mois de compétition. Cette fois, le risque est plus grand : le moindre contretemps durant la convalescence pourrait mettre un terme définitif à sa carrière.

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Arrivé en 2019 de l’Olympique Lyonnais au Real Madrid pour 48 millions d’euros, le latéral gauche est sous contrat jusqu’en 2028 et a disputé 210 matchs officiels avec les Merengues.

Cette saison, il avait déjà manqué quatre matchs en raison de problèmes musculaires. Revenu en avril, il a donc connu un nouveau revers le week-end dernier.

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