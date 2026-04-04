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PSV v FC Utrecht - EredivisieGetty Images Sport
Bart DHanis

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Un joueur du PSV se plaint de son temps de jeu juste après avoir remporté le titre de champion

Samedi soir, Couhaib Driouech s'est imposé comme le héros incontesté du PSV. L'attaquant a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel lors de ce match décisif pour le titre contre le FC Utrecht (4-3).

Les visiteurs ont pris un excellent départ à Eindhoven. Grâce à Artem Stepanov et Gjivai Zechiël, le FC Utrecht menait 0-2 après seulement 13 minutes.


Grâce à Ismael Saibari et Guus Til, le retard a été entièrement comblé et même transformé en une avance de 3-2. Jesper Karlsson a ensuite égalisé à 3-3, mais dans le temps additionnel, Driouech a offert la victoire à son équipe.

Après le match, l’attaquant a été interrogé par ESPN sur son implication cette saison. « Je trouve que j’ai peu joué par rapport aux autres joueurs », commence-t-il l’interview.

« Je dois faire ce que je peux. Je suis un joueur autonome. Je dois me montrer à la hauteur quand on m’en donne l’occasion. En Eredivisie, j’aurais pu me montrer davantage, mais en Ligue des champions, j’ai bien joué », conclut-il.

Driouech a inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives en 24 matches de l’Eredivisie cette saison. En Ligue des champions, il a également marqué trois fois et délivré deux passes décisives. Il n’a toutefois eu besoin que de sept matches pour y parvenir.

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