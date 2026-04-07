Un joueur du PSV scande « Qui ne saute pas est un Juif » et est immédiatement expulsé du terrain

Ryan Flamingo a fait sensation mardi lors de la cérémonie organisée en l'honneur du PSV pour son 27e titre de champion national. Sur la place de l'Hôtel de Ville à Eindhoven, le défenseur a pris le micro et a entonné la chanson controversée « Qui ne saute pas est un juif ». Cet incident a immédiatement suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Flamingo a d'ailleurs été rapidement éloigné par un employé du PSV peu après avoir entonné ce chant.

Cette chanson est chantée depuis des années dans les stades de football néerlandais, le terme « juif » faisant bien sûr référence à l’Ajax, le rival de toujours. Son utilisation reste toutefois un sujet sensible depuis des années.

Sur X, les réactions affluent peu après l’incident. Les téléspectateurs expriment leur étonnement et leur désapprobation face au comportement de Flamingo lors d’un moment festif pour le PSV.

Jeremy réagit lui aussi de manière critique : « Flamingo, qu’est-ce que tu fais là lors de la cérémonie d’hommage au PSV ? “Qui ne saute pas est un juif”… »,

Michel va encore plus loin dans sa réaction : « PSV, tu es champion. Est-ce qu’un joueur doit alors se mettre à chanter “celui qui ne saute pas est un juif” ? Si c’est le cas, c’est que tu n’as pas conscience que le monde est littéralement en feu et que tu es déconnecté de la réalité. »















