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Bart DHanis
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Un joueur du PSV adresse un message à Peter Bosz : « Je n’ai pas eu l’occasion de le montrer »

PSV

Noah Fernandez déplore son rôle au PSV, a confié le jeune milieu belge à ESPN après le match entre Jong PSV et le NAC Breda.

Lundi soir, Jong PSV recevait le NAC Breda au Sportpark De Herdgang pour un match de Keuken Kampioen Divisie. Les visiteurs ont pris le dessus sur les espoirs d’Eindhoven grâce à un doublé de Charles Andreas Brym.

Fernandez était titulaire avec Jong PSV, tout comme Shuryjano Cornecion, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi et Mikkel Bro Hansen. Le jeune Belge regrette toutefois de jouer avec Jong PSV et préférerait évoluer avec l’équipe première.

« Les derniers mois ont été difficiles. Après le match contre l’Ajax à la Johan Cruyff ArenA, les choses se sont très vite dégradées, mais cela fait partie du jeu », commence-t-il.

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« Je pense que je n’ai pas eu l’occasion, ces dernières semaines, de montrer à nouveau ce dont je suis capable. Mais c’est maintenant à moi de montrer ici que j’ai bien ma place dans l’équipe », conclut Fernandez.

Âgé de dix-huit ans, Fernandez a été titulaire lors des premiers matches de la saison de VriendenLoterij Eredivisie avec le PSV. Mais après la rencontre contre l’Ajax, au cours de laquelle il a été remplacé à la 45e minute, il n’a presque plus joué.

Le week-end dernier, il a toutefois disputé trente minutes lors de la victoire 7-0 du PSV face à Willem II.

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