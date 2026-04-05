Kenneth Perez a sévèrement critiqué le Feyenoord à la suite du match nul et vierge de dimanche contre le FC Volendam (0-0). L'analyste d'ESPN a trouvé que les Rotterdamois avaient livré une prestation d'une faiblesse déconcertante. « Qu'est-ce qui a manqué lors de ce match ? La qualité. Tout simplement des joueurs de qualité. Des joueurs capables de faire la différence par eux-mêmes », a déclaré Perez dans l'émission « Dit was het weekend ».

Feyenoord a livré un match extrêmement médiocre et s'est enlisé sur un score de 0-0 à Volendam. Les deux équipes ont créé peu d'occasions, mais ont tout de même eu de belles chances de l'emporter en fin de match.

Perez n'épargne pas du tout les Rotterdamois et a souligné le manque total de créativité. « Mais il n'y a personne, vraiment personne, et je regarde alors Feyenoord, qui soit capable de faire quelque chose de surprenant. »

L'analyste cite plusieurs situations dans lesquelles Feyenoord fait défaut. « Tout est tellement prévisible et tout le monde sait déjà ce qu'il va faire. »

Perez s'attarde surtout sur LE moment du match : l'énorme occasion d'Aymen Sliti. Le remplaçant de Feyenoord a reçu le ballon à un mètre et demi du but, libre de marquer de la tête, mais a tiré à côté, à la grande incrédulité de beaucoup.

« Même si tu ne sais pas faire de tête, tu peux quand même tirer au but », soupire Perez. « C'est vraiment scandaleusement mauvais. Scandaleusement mauvais ! »

Il a souligné qu’il existe des exigences minimales pour les footballeurs professionnels. « Pour être clair, c’est bien un footballeur professionnel, n’est-ce pas ? Il devrait tout de même être capable de faire un peu de tête. » Selon Perez, il ne s’agit pas de perfection, mais de compétences de base que l’on est en droit d’attendre à ce niveau.

Pour finir, il a décrit cette occasion manquée sur un ton moqueur. « C'est une occasion en or à un mètre et demi du but. Il n'arrive même pas à cadrer, parce que voilà ce qui se passe : il ferme les yeux et frappe de la tête un peu comme une tortue. »