Un joueur du Feyenoord retrouve le onze de départ contre le FC Groningen pour la première fois depuis 342 jours

Le Feyenoord poursuit samedi, à domicile contre le FC Groningen, sa lutte pour la deuxième place de l'Eredivisie. Robin van Persie a déjà dévoilé sa composition. Gernot Trauner effectue son retour dans le onze de départ des Rotterdamois. C’est la première fois depuis le 18 mai 2025 que l’Autrichien, de retour après une longue blessure au tendon d’Achille, débute un match avec Feyenoord.

Timon Wellenreuther gardera les cages face aux Groningois. Givairo Read fait son retour dans le groupe, même si c’est Mats Deijl qui débutera au poste d’arrière droit. Anel Ahmedhodzic étant blessé, Tsuyoshi Watanabe formera la charnière centrale avec Trauner. Jordan Bos occupera le flanc gauche de la défense.

Oussama Targhalline est chargé de réguler le jeu au milieu de terrain, épaulé par Luciano Valente et Thijs Kraaijeveld, ce dernier remplaçant Jakub Moder, forfait pour le reste de la saison.

Sur l’aile droite, Anis Hadj Moussa aura pour mission de créer le danger, de délivrer des centres et de lancer des actions individuelles, tandis que, sur le flanc gauche, Tobias van den Elshout est préféré à Raheem Sterling. En pointe, Ayase Ueda occupe le poste d’avant-centre.

Composition du Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos ; Targhalline, Kraaijeveld, Valente ; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Composition du FC Groningen : à confirmer.