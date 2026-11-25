Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Gonçalo Borges progresse au Feyenoord, estime le journaliste qui suit le club Martijn Krabbendam dans le Dick Voormekaar Podcast. L’attaquant portugais semble gagner de plus en plus la confiance de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst.

« J’ai trouvé les entrées de Borges positives contre Excelsior et le FC Porto », commence Krabbendam. « On dirait qu’il a eu un déclic. Avant, il tentait des actions à l’aveugle, sans savoir où elles le mèneraient, mais c’est terminé. Borges lève la tête, donne le ballon et poursuit sa course. Il peut faire la différence sur une action individuelle. »

« Si Borges continue de progresser ainsi, il peut encore apporter beaucoup au Feyenoord », prédit Krabbendam avec espoir. « Au Feyenoord, ils doivent s’en réjouir, car il n’est pas arrivé gratuitement. C’est remarquable de sa part, parce qu’on ne comptait plus du tout sur lui. »

Krabbendam évoque également la titularisation surprise de Shaqueel van Persie mardi contre Porto. « C’est un profil différent de Nacho Ferri, mais il n’a pas disputé un match facile face à la défense centrale de Porto. »

Publicité Publicité

« On a tout de même vu par moments que Van Persie possède une excellente technique et que c’est un bon joueur avec qui combiner. Il remet le ballon et poursuit sa course. Van Bronckhorst peut varier davantage, c’était aussi l’explication », ajoute Krabbendam.

Related Topics

Le journaliste envisage que Van Persie débute sur le banc dimanche lors du Klassieker contre l’Ajax. « Après la conférence de presse, j’ai eu l’impression que Ferri jouerait de nouveau dimanche. C’est aussi ce qu’on veut dans un grand club : pouvoir choisir entre différents profils de joueurs. C’est désormais possible en attaque. »

Florian Kastenmeier semble également devoir retrouver sa place dans le but du Feyenoord. Le gardien allemand a été préféré mardi à son compatriote Tjark Ernst et a livré une prestation honorable. « Le problème au poste de gardien semble désormais réglé avec Kastenmeier. »

Publicité

Krabbendam sait que la rencontre de ce week-end contre l’Ajax sera sous haute pression. « Dimanche, il faut absolument gagner ce match à De Kuip. L’Ajax ne joue pas merveilleusement bien, mais regardez son effectif, son banc et les joueurs qu’il peut faire entrer. Comparez cela au banc du Feyenoord. Il y a un monde d’écart entre les changements que peuvent effectuer le PSV et l’Ajax et ceux que peut faire le Feyenoord. »

« Au Feyenoord, c’est Van den Elshout qui entre en jeu », donne le journaliste en exemple. « Ce n’est pas un joueur qui permet de faire autre chose. C’est un joueur qui fait son travail, mais ce n’est pas Julian Brandt, avec je ne sais combien de sélections à son actif. Le PSV fait entrer Ricardo Pepi, Paul Wanner, et j’en passe. Mais tout le monde le savait à l’avance et cela restera ainsi pour le moment. »