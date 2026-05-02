Givairo Read ne nourrit plus d’espoir quant à une éventuelle sélection par Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Le latéral droit néerlandais le plus doué a fait cette déclaration lors d’un entretien avec ESPN. Âgé de 19 ans et pensionnaire de Feyenoord, il admet que la concurrence à son poste est féroce.

De retour au Feyenoord ce week-end après plusieurs mois d’absence, le latéral amstellodamois aborde la situation avec réalisme.

« Pour être honnête, je ne pense pas du tout à la Coupe du monde. Je n’y ai jamais participé et il y a beaucoup de bons joueurs à mon poste. Je vais bien sûr suivre ça », déclare Read.

Il pointe actuellement derrière des joueurs de haut niveau comme Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool) et Lutsharel Geertruida (Sunderland).

« Je ne parle pas de malchance, car Dumfries, en particulier, est tout simplement important pour l’équipe nationale néerlandaise. Mon heure viendra en temps voulu », conclut Read.

Pour l’instant, il se concentre sur Feyenoord, déterminé à décrocher une place en Ligue des champions. « Nous sommes sur la bonne voie et devons maintenir ce rythme. Ces dernières semaines, nous sommes en pleine forme, donc nous devons poursuivre ainsi. »

« Nous savons tous pour quoi nous jouons. La Ligue des champions peut beaucoup apporter au club et aux joueurs, et je sens une grande motivation chez tout le monde », conclut Read avec optimisme.