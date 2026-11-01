Un joueur du Feyenoord fait son mea culpa après le 1-1 contre Fortuna : « J’en prends la responsabilité »

Luciano Valente a fait son mea culpa samedi soir. Le capitaine du Feyenoord s’en veut de ne pas avoir permis à son équipe de battre le Fortuna Sittard (1-1).

À la treizième minute, Valente a eu une belle occasion d’ouvrir le score. Il a reçu un ballon en retrait à l’entrée de la surface et a trouvé le poteau.

Juste après la pause, Valente s’est de nouveau retrouvé à la conclusion d’une superbe action des locaux. Le capitaine a été servi seul face au gardien dans la surface, mais a manqué sa finition.

C’est finalement Valente qui a donné l’avantage au Feyenoord à la 58e minute. L’ancien joueur du FC Groningue a repris un centre d’Anis Hadj Moussa.

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Mais à cinq minutes de la fin, c’est précisément Shiloh ‘t Zand, prêté par le Feyenoord, qui a égalisé à 1-1. Les Rotterdamois voient ainsi l’Ajax, qui les suit au classement, revenir à un point. Après la rencontre, Valente s’est montré très critique envers sa propre prestation.

« J’y travaille. J’en ai déjà marqué plus que l’an dernier (cinq buts en Eredivisie, ndlr). On se crée soi-même ces occasions, mais il faut aussi rester suffisamment concentré pour bien frapper le ballon. Cela peut être dû à la fatigue, mais aussi à un manque de précision. J’en prends la responsabilité, même si ce n’est pas la seule raison de ces points perdus. »