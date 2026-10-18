La prestation du Feyenoord sur la pelouse de Telstar, samedi soir, n’a pas convaincu, mais les Rotterdamois sont tout de même repartis avec les trois points. Un joueur a toutefois eu droit à des éloges : Gjivai Zechiël.

« C’était un match relativement mauvais du Feyenoord, mais cette passe de Zechiël pour Read était exceptionnelle », commence Sjoerd Mossou dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN. Il fait référence à la passe en profondeur de la 32e minute, qui a débouché sur le but du 1-3 de Sem Steijn.

« Quel joueur fantastique ! », estime également Henk Fraser, actuel sélectionneur du Suriname. Il reconnaît regarder régulièrement des images de Zechiël.

« C’est aussi un peu sous la pression d’Ulrich van Gobbel (adjoint au Suriname, ndlr). Il parle de Zechiël toute la journée. Son but contre Côme était fantastique lui aussi », ajoute Fraser.

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa, habituellement l’un des joueurs les plus en vue du Feyenoord, essuie en revanche davantage de critiques après sa prestation face à Telstar. « Ces joueurs devant… Hadj Moussa, je ne sais vraiment pas ce qu’il faisait », déclare Kees Kwakman dans De Eretribune sur ESPN.

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« C’est étonnant quand on le voit mercredi (contre Côme en Ligue des champions, ndlr). Ça doit être mental », juge Kwakman, rejoint par Mario Been. « Ses qualités balle au pied ne sont pas à remettre en question, mais quand on le voit encore aujourd’hui… »

« Tant de pertes de balle inutiles », soupire Been. « Ça s’installe et ça dure ensuite tout le match. »