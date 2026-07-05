Un joueur du Feyenoord admet avoir été surpris par le licenciement de Robin van Persie

Givairo Read a réagi au licenciement de l'entraîneur Robin van Persie. Dans un entretien accordé à RTV Rijnmond, le latéral droit évoque également le nouveau staff technique du Feyenoord.

L’entraîneur a été limogé en juin, à l’issue d’une saison décevante malgré la qualification en Ligue des champions. « Je ne sais pas trop quoi en penser. J’ai été un peu surpris que cela arrive et je ne l’avais pas vu venir », déclare Read, qui a tout de même pris le temps d’envoyer un message à Van Persie.

« Nous avions un lien particulier. Notre histoireremonte aux moins de 18 ans, et c’est lui qui m’a fait monter en équipe première. Je l’ai remercié pour son travail, son énergie et le temps qu’il a consacré à notre groupe. Je lui en suis vraiment reconnaissant », explique le défenseur de dix-neuf ans.

Read comprend néanmoins la décision de Dévy Rigaux et Robert Eenhoorn : « Bien sûr, les résultats n’étaient pas au rendez-vous, mais j’ai trouvé cela vraiment dommage, car j’avais une très bonne relation avec lui. »

Giovanni van Bronckhorst est désormais l’entraîneur principal du club de Rotterdam, tandis que son adjoint Sipke Hulshoff voit son rôle renforcé. Read a déjà échangé avec ce duo. « Le courant est tout de suite bien passé. Je pense que l’entraîneur peut tirer parti de mes qualités, et il me l’a déjà dit. »

La répartition des rôles entre Van Bronckhorst et Hulshoff est claire : le Rotterdamois de 51 ans occupe le poste d’entraîneur principal et fait office de porte-parole, tandis que Hulshoff prend en charge une grande partie des séances d’entraînement. « En fait, c’est Sipke qui anime presque tous les entraînements et qui explique tout. Said Bakkati le fait aussi. Ils s’en chargent donc tous les deux un peu. Gio continue de fournir un travail considérable, il ne faut pas l’oublier. »