Un joueur du FC Barcelone a trouvé un accord avec l’Ajax… et chacun doit faire des sacrifices

L'Ajax Amsterdam envisage de recruter un joueur du FC Barcelone lors du prochain mercato estival, selon la presse catalane. Ce mouvement s'inscrit dans un projet de reconstruction visant à ramener le club néerlandais parmi l'élite européenne.

Selon le journal « Sport », le nom du gardien allemand Marc-André ter Stegen circule dans les couloirs de l’Ajax depuis plusieurs semaines, mais la conclusion de l’affaire reste compliquée.

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Si les différents acteurs partagent le même objectif, les discussions achoppent encore sur les modalités financières. L’Ajax et le gardien souhaitent finaliser l’opération dès la semaine prochaine afin que le joueur puisse s’intégrer rapidement aux entraînements.

Le gardien a déjà donné son feu vert au club néerlandais, séduit par le projet sportif et personnel, mais il faut encore s’entendre avec Barcelone sur l’aspect financier.

Le Barça veut se défaire du fardeau que représente le salaire du gardien, désormais hors des plans de l’entraîneur Hansi Flick. Le coût annuel de Ter Stegen pour le club catalan est estimé à environ 20 millions d’euros, alors que le directeur sportif du club néerlandais, Jordi Cruyff, a déjà précisé que le budget du club ne permettait pas d’envisager des opérations onéreuses.

«Un accord satisfaisant pour tous»

Selon Sport, Ajax et Barcelone peaufinent un « accord de prêt satisfaisant pour toutes les parties », assorti de clauses et de variables destinés à alléger la charge financière du Barça.

Selon des sources proches des négociations, l’Ajax ne prendrait en charge qu’environ 15 % du salaire du gardien. Les discussions se poursuivent autour des primes et des clauses liées au nombre de matchs joués, aux éventuels titres remportés par le club néerlandais ainsi qu’à une qualification en Ligue des champions, Barcelone souhaitant récupérer une partie des frais engagés.

Dans ce chapitre des « sacrifices communs », Ter Stegen devra aussi accepter une concession personnelle pour aider à lever les derniers obstacles et garantir un accord satisfaisant pour toutes les parties.