Un joueur du Bénin avant le match d'adieu : nous ne surveillerons pas Messi, et je souhaite la victoire de l'Argentine !

Le joueur de la sélection du Bénin, Tidjani Mohamed, a fait une déclaration surprenante quelques heures avant le match amical face à l'Argentine, qui marquera la dernière apparition de la légende Lionel Messi sous le maillot de son pays.

Quelques heures seulement avant le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine, il semble que les joueurs béninois aient parfaitement pris conscience du caractère historique de cette soirée.

La sélection du Bénin, qui affrontera l'Albiceleste au stade Monumental de Buenos Aires, comptera dans ses rangs des joueurs qui aspirent avant tout à savourer ce moment face à l'une des plus grandes légendes du football.

Dans un entretien accordé à la chaîne C5N, le défenseur Tidjani Mohamed a fait une déclaration surprenante, affirmant : « Nous ne surveillerons pas Messi. Nous allons simplement profiter de ce match. Je le regarderai en me disant : Messi, tu es une légende. »

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Il a précisé qu'il considérait l'Argentin comme « le meilleur du monde » et qu'il espérait la victoire de l'Argentine, car il admire particulièrement le numéro 10.

Ce match revêtira sans aucun doute une importance particulière pour Messi, qui s'apprête à faire ses adieux à l'Argentine devant plus de 85 000 supporters, après 207 matchs internationaux et 125 buts, en plus des nombreux titres majeurs qu'il a remportés avec l'Albiceleste, dont la Coupe du monde 2022.

Quant à la sélection du Bénin, qui a connu une préparation mouvementée, incluant un voyage de 23 heures et un hébergement qu'elle a jugé insatisfaisant, elle souhaite malgré tout profiter pleinement de cette soirée historique. Tidjani Mohamed a ajouté : « Nous ferons de notre mieux pour que cette célébration soit parfaite. »