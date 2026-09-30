Bryan Zaragoza, joueur de l'Espanyol prêté par le Bayern Munich, est revenu sur les principales étapes de sa carrière footballistique, évoquant les années d'instabilité qu'il a traversées et son expérience avec le club bavarois, tout en révélant pour la première fois qu'il avait été proche par le passé de rejoindre Barcelone.

Zaragoza a répondu, lors d'unentretien avec la radio espagnole « Cadena SER », à une question sur la possibilité d'un transfert antérieur vers le Barça, en déclarant : « Oui, il y avait la possibilité que je signe à Barcelone. Il y a eu des contacts. »

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Zaragoza a évoqué le match qu'il a disputé avec Grenade face aux Blaugrana, un tournant dans sa carrière qui lui a valu un large intérêt du public.

Il a déclaré : « Certains disent que je suis devenu footballeur uniquement grâce à ce match. J'étais un joueur que personne ne connaissait, et rares sont ceux qui livrent une telle performance contre Barcelone. »

Zaragoza a reconnu que ces dernières années n'avaient pas été faciles en raison de l'absence de stabilité, précisant : « Je pense que ce furent des années dures pour moi. Je ne me suis stabilisé nulle part. »

« L'Espagne a plus de qualité »

Il a défendu le niveau du football espagnol par rapport aux autres championnats, déclarant : « Je pense qu'en Espagne, nous ne nous accordons pas la valeur que les gens estiment que nous avons. Dans d'autres championnats, il y a beaucoup d'argent, alors qu'en Espagne, la qualité est surabondante. »

Il a ajouté : « Les meilleurs joueurs du monde sont espagnols. Il m'est difficile de jouer à l'étranger, car ils regardent davantage l'aspect physique. C'est différent, en Espagne il y a plus de ballon et plus de qualité. »

À propos de son expérience avec le Bayern Munich, Zaragoza a affirmé qu'il ne regrettait pas son transfert vers le club allemand, déclarant : « Je ne regrette pas d'être allé au Bayern Munich. C'était une étape importante. Je me suis assis à la table et j'ai cru être dans (le jeu) FIFA. Je voyais Neuer et Kimmich... et moi qui viens de jouer dans le quartier ! »

Il a poursuivi : « C'était une étape très difficile. J'avais 20 ans, je n'étais jamais sorti de ma zone de confort, la langue, le climat... et intégrer une équipe qui compte Musiala, Coman et Gnabry à ton poste n'était pas du tout facile. »

Il a conclu son propos en révélant son modèle dans le football, déclarant : « Mon idole et le meilleur, c'est Messi. Et Neymar me plaisait beaucoup. »



