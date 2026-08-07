Un joueur du Barça trouve un accord avec le club pour son départ

L'un des joueurs se rapproche d'un départ du Barça, au cours des dernières semaines du mercato estival, après avoir pris avec le club la décision de chercher une nouvelle destination lui offrant davantage de temps de jeu.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'ailier suédois Roony Bardghji va partir dans le but d'obtenir plus de minutes de jeu, la difficulté à jouer régulièrement avec l'équipe première étant bien réelle.

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Malgré cela, le Barça compte garder le contrôle sur l'avenir du joueur, que ce soit par un prêt, un transfert assorti de clauses garantissant la possibilité de le récupérer, ou en conservant une part de ses droits de revente, car le club catalan croit toujours au grand potentiel que possède le jeune Suédois.

Le joueur d'origine syrienne s'était récemment illustré pendant 45 minutes face aux Anglais de Birmingham, livrant une prestation remarquable en seconde période, apportant à la formation catalane vitesse, technique et efficacité dans le dernier geste, lors du match amical qui s'est soldé par une défaite du Barça aux tirs au but après un match nul (2-2).

Selon le quotidien espagnol « AS », l'entrée de Bardghji a coïncidé avec la meilleure période offensive de l'équipe de Flick : il a cadré deux ballons, affiché un pourcentage de réussite de ses passes de 87 % (31 sur 36), réussi deux dribbles et récupéré le ballon à 3 reprises.

Mais la belle prestation de Bardghji face à Birmingham ne suffira pas à le maintenir dans les rangs des Blaugranas, car le Suédois fait face à une forte concurrence à son poste, surtout après l'arrivée de l'Allemand Karim Adeyemi cet été.



