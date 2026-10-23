Brian Fariñas est le seul élément de l'effectif professionnel du Barça, à un poste autre que celui de gardien, à n'avoir pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, bien qu'il soit disponible pour l'entraîneur Hansi Flick.

Frenkie de Jong n'a lui non plus pas encore joué jusqu'à présent, mais cela est dû à la blessure qu'il a contractée lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal Sport a indiqué que Brian Fariñas, qui a été proche de rejoindre Gérone l'été dernier, avant que Flick n'intervienne et empêche son transfert, ne vit pas une situation facile, malgré son inscription en Liga avec le numéro 4.

Selon ce qu'a rapporté l'émission « Barça Reservat », Brian Fariñas aborde avec calme et patience une année qu'il considère comme une occasion d'apprendre aux côtés des meilleurs joueurs du monde, et notamment de son ami proche Lamine Yamal.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Pour l'heure, Fariñas n'envisage pas l'option d'un départ en prêt lors du mercato hivernal, bien que les deux prochains mois seront décisifs à cet égard.

Hansi Flick s'entretient en permanence avec son jeune joueur, lui donne des consignes et corrige ses erreurs dans le but de l'aider à élever son niveau.

L'entraîneur allemand continue par ailleurs de l'encourager à poursuivre son travail de la même manière qu'actuellement, afin qu'il soit prêt à saisir sa chance le moment venu de faire son apparition.

Les blessures ont déjà commencé à peser sur l'effectif du Barça lors des deux derniers matchs, puisque Eric García, Jules Koundé et Dani Olmo se sont ajoutés à la liste des absents, qui comprend Ronald Araújo et Andreas Christensen.

Les options dont dispose Flick pour composer ses onze de départ se sont réduites, ce qui l'obligera, naturellement, à s'appuyer de plus en plus sur les joueurs remplaçants.

Au milieu de terrain, les problèmes physiques dont souffre Olmo pourraient se transformer en une occasion favorable pour les joueurs qui n'ont pas encore obtenu un rôle de premier plan.

Fermín López est un joueur essentiel et indispensable au poste de meneur de jeu, mais il aura besoin de repos et d'entrer dans une rotation avant la trêve internationale de novembre, ce qui signifie qu'il existe plusieurs options pour le ménager.

Pedri, Frenkie de Jong ou Marc Bernal pourraient avancer à un poste plus offensif, tout comme Lamine Yamal pourrait être repositionné dans l'axe, et peut-être que Raphinha pourrait lui aussi évoluer au poste de meneur de jeu avancé.

Mais Gavi est le joueur le plus susceptible de profiter de l'absence d'Olmo. Brian Fariñas pourrait également tirer parti de cette série de changements successifs, bien qu'il arrive en bas de la liste des options, pour obtenir quelques minutes de jeu au poste de milieu axial ou de milieu offensif.

Quoi qu'il en soit, la saison est encore longue, et la Coupe du Roi n'a pas encore commencé, c'est pourquoi Brian Fariñas finira par obtenir sa chance.

Comme l'avait précisé le journal Sport à la mi-septembre dernier, le jeune joueur est désormais proche, parallèlement à sa situation sportive, de prolonger son contrat actuel avec le Barça, qui expire en 2028.

Avec encore quelques derniers détails que les deux parties doivent régler, Brian Fariñas percevra un salaire à la hauteur de son nouveau statut dans l'équipe première, et la valeur de la clause libératoire de son contrat, qui s'élève actuellement à 15 millions d'euros, augmentera également.