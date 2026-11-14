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Le Géorgien Giorgi Mikautadze, attaquant du club espagnol de Villarreal, a révélé son grand attachement au FC Barcelone, affirmant que porter le maillot de la formation catalane représente pour lui un rêve personnel et qu'il n'exclut pas de le réaliser à l'avenir, malgré son engagement actuel sous contrat avec le sous-marin jaune.

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Les déclarations de Mikautadze sont intervenues lors d'un entretien avec le réseau « DAZN », après que son nom a été associé à un transfert vers le Barça durant le dernier mercato estival, dans le cadre de la recherche d'un attaquant par le club pour compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski, avant que la boussole ne s'oriente vers le Brésilien Gabriel Jesus.

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L'attaquant géorgien a déclaré, au sujet de l'intérêt des Blaugrana à son égard : « Bien sûr, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Le Barça est le club de mon cœur, je suis ses matchs depuis que je suis petit. Et maintenant, je dois continuer à travailler, alors pourquoi n'obtiendrais-je pas la chance de rejoindre un grand club comme celui-ci ? »

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Mikautadze était entré dans le radar du Barça durant le mercato estival, après avoir affiché un niveau remarquable avec Villarreal lors de sa première saison.

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Mais le club catalan a préféré engager Gabriel Jesus, tout en n'ayant pas réussi à boucler le transfert de l'Argentin Julian Alvarez, qui s'est retrouvé en crise avec son club de l'Atletico Madrid.

Mikautadze est âgé de 26 ans et est né dans la ville française de Lyon le 31 octobre 2000.

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Il a toutefois choisi de représenter la sélection de la Géorgie au niveau international, et il est devenu l'un de ses principaux éléments offensifs au cours des dernières années, grâce à sa capacité à évoluer dans les espaces, à conclure les attaques et à créer des occasions pour ses coéquipiers.

L'attaquant a rejoint Villarreal le 1er septembre 2025, en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 36 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, le club français conservant 10 % de tout bénéfice futur en cas de revente. Le joueur a signé un contrat courant jusqu'en juin 2031.

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Mikautadze avait fortement attiré l'attention lors de sa participation avec la Géorgie à l'Euro 2024, lorsqu'il avait marqué 3 buts en phase de groupes, avant l'élimination de la sélection de son pays face à l'Espagne en huitièmes de finale.

Il avait auparavant brillé sous le maillot du Metz français, où il avait inscrit 11 buts en 17 matchs lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, après y être revenu en prêt de l'Ajax Amsterdam, avant de rejoindre définitivement Lyon, puis de vivre son expérience actuelle en championnat d'Espagne.

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« Je n'abandonne jamais »

Lors de sa première saison avec Villarreal, l'attaquant géorgien a affiché de bons chiffres, puisqu'il a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en 44 matchs, confirmant sa capacité à s'adapter au football espagnol.

Mais le début de la saison actuelle 2026-2027 n'a pas été aussi facile pour lui, le joueur se sentant frustré en raison du manque de temps de jeu, et il estime qu'une participation régulière lui offrirait une plus grande chance de montrer ses qualités offensives et de peser sur les résultats de son équipe.

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Mikautadze a déclaré, au sujet de sa situation actuelle : « Bien sûr, avec davantage de temps de jeu, j'aurais plus d'occasions de marquer des buts et de peser sur les matchs. Mais je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais, et je vais continuer à travailler pour prouver à l'entraîneur qu'il a tort de me laisser sur le banc. »

Et d'ajouter : « Je pense qu'il ne me manque pas grand-chose, car j'estime avoir les qualités et le potentiel qui me permettent d'être l'un des meilleurs attaquants du championnat d'Espagne. »