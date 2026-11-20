Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Mykhaylo Mudryk a tenu des propos qui ont fait froncer les sourcils. L’attaquant ukrainien de Tottenham Hotspur a fait l’éloge du grand rival, Arsenal.

Dans un entretien accordé à Guest of Gordon, Mudryk a déclaré qu’Arsenal était « le club pour lequel il a toujours voulu jouer ». « Rejoindre l’Emirates Stadium a toujours été mon rêve. »

Mudryk était proche d’un transfert chez les Gunners en 2023, mais il avait alors quitté le Shakhtar Donetsk pour Chelsea contre 70 millions d’euros.

« Mon agent de l’époque n’a même pas essayé de réaliser mon rêve. Il voulait à tout prix que j’aille à Chelsea, car il pouvait y toucher davantage de commissions. »

Publicité Publicité

« À ce moment-là, je n’en avais aucune idée. Ce sont des choses que je n’ai découvertes que plus tard », conclut l’attaquant de 25 ans.

Related Topics

Mudryk est arrivé en prêt de Chelsea l’été dernier et joue donc cette saison à Tottenham Hotspur. Le club dispose d’une option d’achat de 80 millions d’euros pour l’ailier gauche.

En raison d’une blessure à la cheville, il n’a pu jouer qu’une seule fois pour le club cette saison. Il devrait retrouver le groupe de Roberto De Zerbi pour le match de la semaine prochaine.

Publicité

Au cours des dix-huit derniers mois, Mudryk n’a pas joué du tout. Il a été reconnu coupable de dopage fin 2024. Il a été suspendu après un contrôle antidopage positif au meldonium.

Selon Mudryk, il n’est pas lui-même responsable de ce dopage. Il met en cause la Fédération ukrainienne de football. « Le meldonium n’est pas disponible en Angleterre. En équipe nationale d’Ukraine, on nous distribuait régulièrement dans un gobelet des comprimés que nous devions prendre. »