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Ayden Heaven, défenseur de Manchester United, s'est dit prêt à quitter le club lors du prochain mercato hivernal, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif. Il s'inquiète de son temps de jeu et de l'impact de la situation actuelle du club sur sa progression.

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Selon la « BBC », le défenseur anglais de 20 ans est frustré d'être écarté des plans de l'équipe. Il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la lourde défaite 4-0 face à Liverpool dimanche dernier, pour le premier match du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, ainsi que lors du match face au Sporting CP (2-2), hier mercredi, en Ligue des champions.

Heaven connaît désormais son troisième entraîneur en 21 mois, depuis son arrivée en provenance d'Arsenal en février 2025. Il sait que Pochettino pourrait s'appuyer sur les joueurs les plus expérimentés, alors que Manchester United tente de s'éloigner de la zone de relégation après avoir glissé à la 19e place de Premier League.

Les inquiétudes du joueur grandissent alors que Manchester United est annoncé sur la piste d'un nouveau défenseur en janvier. Calvin Bassey, joueur de Fulham, fait partie des noms évoqués, même si son club ne souhaite pas s'en séparer, le considérant comme un élément clé de son effectif.

De son côté, Heaven suscite l'intérêt de Fulham et du FC Barcelone, deux clubs qui avaient tenté de le recruter lorsqu'il avait décidé de quitter Arsenal. Le joueur privilégie une nouvelle expérience sous forme de prêt, mais il ne refusera pas non plus d'étudier les offres lui permettant de partir définitivement.

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Le jeune défenseur n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier à Manchester United : l'ancien entraîneur Rúben Amorim l'utilisait surtout comme solution de rechange, avant que son rôle ne se réduise encore sous Michael Carrick. Il n'est revenu dans les plans de l'équipe qu'à la faveur de la crise de blessures traversée par le club la saison dernière.

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Heaven peut évoluer en défense centrale, au poste d'arrière gauche ou encore au milieu de terrain, mais il ne s'attend pas à obtenir un rôle de titulaire régulier compte tenu de l'instabilité que traverse l'équipe. C'est ce qui le pousse à envisager un départ, en quête d'une opportunité qui lui permette de poursuivre sa progression.

Le joueur est lié à Manchester United par un contrat courant jusqu'à l'été 2029, assorti d'une clause permettant au club de le prolonger d'une saison supplémentaire.

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Manchester United vit l'un de ses pires débuts de saison en Premier League, avec seulement 8 points récoltés lors des 11 premiers matchs (une victoire, 5 nuls et 5 défaites), ce qui le place au 19e rang du classement.