Un joueur de Manchester United tacle une légende du club

À la suite du sacre de City en Ligue des Champions, un joueur de Manchester United a vivement taclé une légende du club. Explications.

On le savait, le sacre en Ligue des Champions de Manchester City, qui a ainsi réalisé le triplé historique comme le rival United en 1999, n'allait pas faire que des heureux de l'autre côté de la ville anglaise. Et on a vite été fixé. Quelques minutes après le titre cityzen, Brandon Williams, jeune joueur des Red Devils, a allumé une mèche en taclant vivement Rio Ferdinand, ancienne légende du club, pour ses commentaires après la rencontre.

La légende de United taclé par un jeune du club

Consultant lors de la rencontre entre Manchester City et l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions, pour la chaîne BT Sport, Rio Ferdinand s'est exclamé, à la suite de la victoire des Skyblues : « Immortel, des statues à gogo. Ils l'ont mérité. Cette équipe a joué un style de football qui a longtemps été admiré dans le monde entier. C'est un processus qui s'est construit de longue date. » Un commentaire élogieux qui n'a pas vraiment plu parmi les supporters de Manchester United dont l'ancien défenseur anglais est une légende du 21ème siècle.

Et parmi ceux qui ont été piqués, on trouve Brandon Williams, jeune latéral gauche de 22 ans de Manchester United, qui s'est complètement laissé aller sur les réseaux sociaux en taclant frontalement l'ancien roc de la défense des Red Devils. Sur Instagram, celui qui n'a disputé qu'une seule rencontre cette saison s'est fendu de plusieurs publications : « Rio Ferdinand. Je parie que vous n'auriez pas félicité si vous étiez joueur, gardez la même morale » et « Une façade trop ennuyeuse, personne ne veut de ces secondes bâclées. » Avant d'ajouter, sous-entendant qu'il serait payé par City pour en dire du bien : « Tu ne loues pas honnêtement. Faux pour de l'argent. » Ambiance ambiance.