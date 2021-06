Un joueur de l'équipe de France tente de convaincre Kylian Mbappé d'aller au Bayern Munich

L'international français a avoué que Lucas Hernandez lui a conseillé de rejoindre le Bayern Munich. Il a également évoqué sa relation avec Neymar.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète et risque de rester longtemps au plus haut niveau. En fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l'international français est régulièrement lié au Real Madrid. Il faut dire que le joueur formé à l'AS Monaco n'a jamais caché son admiration pour le club madrilène. Mais en réalité, si Kylian Mbappé décide de quitter le PSG, il aura l'embarras du choix.

Le champion du monde 2018 incarne le présent et le futur du football mondial. Aucun club européen ne rêve pas de signer l'attaquant français. Certains ne sont pas prêts à le faire à n'importe quel prix, mais si Kylian Mbappé désire aller quelque part, nul doute que le club en question fera tout pour ne pas laisser passer cette chance en or. Et certaines personnes pourraient tenter de le détourner du Real Madrid afin qu'il rejoigne leur équipe.

Dans une interview accordée à Sport Bild, Kylian Mbappé a confessé que Lucas Hernandez, son coéquipier en équipe de France, a déjà tenté de le convaincre de rejoindre le Bayern Munich et son contingent français : "Lucas Hernandez m'a dit que je devrais venir au Bayern Munich. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je suis actuellement très heureux comme ça. Le FC Bayern est l'un des cinq meilleurs clubs du monde".

"Neymar est l'un de mes meilleurs amis"

"On ne peut que les féliciter pour la façon dont ils parviennent à maintenir la qualité dans l'équipe chaque année. Ils savent juste ce qu'ils font. Maintenant Boateng et Alaba sont partis, mais Upamecano, qui est un excellent défenseur, est entré en jeu. Ils ont un concept clair qui fait d'eux un grand club. Et oui : vous êtes toujours un favori sur n'importe quel titre. Je devrai donc toujours gagner contre le Bayern à l'avenir si je veux gagner un trophée ", a ajouté l'international français.

Si Kylian Mbappé n'a pas encore décidé de quoi serait fait son avenir. Une chose est sûre, il se plaît au Paris Saint-Germain où il forme un duo de choc avec Neymar. Certes, les deux hommes n'ont pas toujours pu jouer ensemble en raison des blessures de chacun, mais lorsqu'ils sont sur le terrain, ils se cherchent et se trouvent à merveille. Le champion du monde 2018 a avoué avoir une très belle entente avec Neymar : "Il est l'un de mes meilleurs amis. Il y a beaucoup de gens qui disent du mal de son attitude. C'est peut-être à cause de quelques scènes de la Coupe du monde où il était de temps en temps sur le terrain".

"Mais je peux vous assurer : c'est vraiment un bon gars, l'image que beaucoup ont de lui dans la tête n'est pas vraie ! Je pense que les gens devraient mieux le connaître pour le juger. En fait, nous plaisantons tout le temps. Et notre vie n'est vraiment faite que de paris. Cela commence par l'échauffement, par exemple qui marque le plus de buts à l'entraînement. Souvent, nous demandons ensuite aux autres joueurs s'ils souhaitent participer. Avec un dîner en insert. C'est juste bon pour nous deux si nous pouvons toujours nous motiver et garder le moral" , a conclu Kylian Mbappé.