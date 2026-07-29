Début juillet, le Sport Bild avait déjà fait état d’un intérêt de Leipzig pour Amiri, et le journal en remet une couche : RB aurait désormais trouvé un accord de principe avec le joueur de 29 ans. Et dans les négociations avec Mayence aussi, tout semblerait bien engagé pour qu’un accord soit prochainement trouvé. Le montant du transfert devrait, selon les informations, se situer entre 15 et 20 millions d’euros.

Selon Sport Bild, un problème doit toutefois encore être réglé avant la finalisation du transfert. L’effectif de Leipzig serait actuellement trop fourni, et le club doit donc impérativement d’abord se séparer de joueurs afin de pouvoir boucler l’arrivée d’Amiri. En tête de liste des candidats à un départ figure Eljif Elmas, prêté en permanence au cours des dix-huit derniers mois (d’abord au Torino, puis à Naples). Le milieu de terrain devrait être vendu si possible, et Besiktas ferait notamment partie des clubs intéressés.

La situation est différente pour Arthur Vermeeren. Leipzig avait prêté le Belge à l’Olympique de Marseille la saison passée et le plan initial était de générer des revenus importants avec Vermeeren cet été. Selon le Sport Bild, le joueur de 21 ans aurait toutefois énormément convaincu le nouvel entraîneur Martin Demichelis lors de la préparation jusque-là, et pourrait donc finalement rester. Cela n’aurait probablement pas d’influence directe sur les efforts menés pour Amiri, Vermeeren étant davantage un numéro 6 qu’un numéro 8. Demichelis voudrait à l’avenir aligner deux joueurs de ce dernier profil, et il verrait manifestement en Amiri le complément parfait au titulaire Christoph Baumgartner (qui devrait toutefois encore être absent jusqu’à fin octobre en raison d’une blessure à la cuisse) et à Assan Ouedraogo.

Nadiem Amiri va-t-il de nouveau évoluer à l’avenir dans un club de Ligue des champions ?

Un autre candidat évoqué pour alléger l’effectif est par ailleurs Conrad Harder. Pourtant recruté seulement l’été dernier en provenance du Sporting Lisbonne pour 24 millions d’euros, l’avant-centre de 21 ans est considéré comme un candidat au départ après une première saison mitigée. Selon le Sport Bild , le problème est le suivant : Harder aurait bien un marché en Europe, mais malgré son faible temps de jeu, il ne voudrait pas forcément partir. Son contrat à Leipzig court encore jusqu’en 2030.





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Pour Amiri, un transfert au RB constituerait, après l’évolution réjouissante connue lors de ses deux ans et demi passés jusqu’ici à Mayence, un retour dans un club de Ligue des champions. Avec Leipzig, il serait présent en C1 la saison prochaine et, à 29 ans, pourrait en outre décrocher ce qui serait vraisemblablement son dernier très gros contrat. Sur le plan sportif, il pourrait aussi rester davantage dans le viseur de la sélection nationale au RB qu’à Mayence.

Nadiem Amiri veut aussi s’imposer durablement en équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp

Entré en joker lors du deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire (2-1), avec en prime une belle passe décisive pour l’égalisation de Deniz Undav, Amiri a été l’un des rares motifs de satisfaction de la Coupe du monde décevante de l’équipe d’Allemagne. Lors de l’élimination en seizièmes de finale contre le Paraguay, l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann ne l’a fait entrer qu’à dix minutes de la fin de la prolongation, et il n’a plus rien pu changer. Il a toutefois pris ses responsabilités lors de la séance de tirs au but et a marqué.

Avec son style de jeu intense, Amiri ne collerait pas seulement bien à Leipzig, mais vraisemblablement aussi au style que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp veut à l’avenir imprimer à la Mannschaft. Des performances constamment bonnes dans un grand club comme Leipzig amélioreraient certainement les chances d’Amiri de continuer à s’imposer durablement en équipe d’Allemagne.