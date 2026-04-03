Un joueur de l'Union : « Nous ne sommes pas Barcelone... et on ne peut pas parler du championnat »

L'une des stars étrangères de l'Ittihad de Djeddah a fait part de sa colère face à certaines décisions arbitrales et à la situation difficile que traverse l'équipe cette saison.

L'Ittihad a remporté une victoire difficile face à Al-Hazm, sur le score de 1-0, vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, un match qui a vu l'expulsion du Français Moussa Diaby après 34 minutes.

À ce sujet, le Néerlandais Steven Bergwijn a déclaré aux médias après le match : « Nous avons reçu un carton rouge presque dès le début du match. Vous vous attendiez à ce que nous jouions comme le fait Barcelone ? Bien sûr que ce n'est pas possible, mais nous essayons de nous adapter à la situation. »

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Bergwijn a ajouté à propos de la saison en cours : « Nous sommes conscients que la saison a été difficile et qu’elle a été marquée par de nombreux défis. Maintenant que le championnat est terminé, nous devons nous concentrer sur la Ligue des champions d’Asie et travailler de toutes nos forces pour obtenir le meilleur résultat possible. »

Le joueur néerlandais a conclu en évoquant les ambitions de l'équipe : « Je comprends que les supporters souhaitent remporter le championnat d'Asie, et nous le voulons aussi ; nous devons nous battre pour y parvenir. »